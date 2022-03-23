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馬斯克再獻舞！特斯拉首座歐洲廠揭幕 市值重回1兆美元

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉位於德國柏林郊區的首座歐洲工廠周二正式揭幕。該公司執行長馬斯克如約跳舞助興，就像他兩年前為上海廠揭幕一樣。歐新社
特斯拉位於德國柏林郊區的首座歐洲工廠周二正式揭幕。該公司執行長馬斯克如約跳舞助興，就像他兩年前為上海廠揭幕一樣。歐新社

特斯拉（Tesla）位於柏林郊區的首座歐洲工廠周二正式揭幕，在德國總理蕭茲（Olaf Schotz）面前，將第一批30輛的Model Y交給顧客，該公司執行長馬斯克（Elon Musk）如約跳舞助興，如同他兩年前為上海廠揭幕一樣。這家電動車大廠在成立將近19年後、擁有遍布全球的製造網，激勵股價連續第六天收紅，上漲7.91%到993.98美元，市值重新站上1兆美元大關。

特斯拉位於格倫海德（Gruenheide）的這座工廠斥資50億歐元（約55億美元），將提升特斯拉電動休旅車的產能，此際正值俄烏戰爭推高燃料成本，已然飆升的電動車需求更添動力。現年50歲的馬斯克如今面臨的問題是，在半導體和車用電池金屬短缺等供應鏈問題的挑戰下，如何快速增產。

歐洲的電動車市場不斷擴大，這座工廠對於馬斯克搶奪市占率至關重要。他上周在推特上撰文表示，正為特斯拉研擬新的「總體規畫」，周一又寫道，「規模擴大到極端」會是重點。

這座工廠目前已經雇用3,000人，預計未來幾個月將不斷增加，一旦開始整車生產並展開50吉瓦時電池製造業務，最終的聘雇目標是1.2萬人。

蕭茲對特斯拉設廠表示歡迎，看好該廠能推動東德的經濟發展。兩德統一逾30年後，東德仍在追趕富裕的西德。

特斯拉 馬斯克 蕭茲

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