伊爾艾朗：停滯性通膨烏雲罩頂 建議減持股票

伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）對通膨果然有先見之明，如今他對股市的看法，也當然值得一聽。

這位彭博專欄作家、債市老將在彭博電視的「The Open」節目上說：「如果我要未來12個月的時間投資，我會在目前的時點減持股票，抽離一些資金。市場給了你一個絕佳的脫身機會。」他說：「我認為市場尚未反映經濟未來會發生什麼。」

這位品浩（Pimco）前執行長周二在彭博專欄撰文，說明多月來放任美國通膨加速到1980年代以來最高之後，最近才收緊貨幣政策，已導致聯準會（Fed）陷入多可怕的處境。「Fed目前不得不在兩個糟糕選項中挑出相對不那麼糟的：一個是即使引起衰退也要推動通膨達到目標，一個是讓危險的高通膨一直持續到2023年。」

伊爾艾朗在電視受訪時說，Fed上周升息以來，美股表現卻堅挺，他不感到意外。

「如果你是個資產配置者，有人建議你應該減持股票，你會說：‘我能投到哪兒去？’」「投到現金？當然不。通膨率7.9%，還有可能達到10%。你不會想擺到那裡，實際回報肯定為負。債券？當然也不行，債券正在調整……最終你不會減少對股票的配置，實際上還想增加。」

但他警告，股票的相對價值可能禁不起考驗 。「我的基線預測是，我們將看到全球停滯性通膨，經濟成長放緩、通膨上升，」他說：「股市尚未完全反映這一點。」

伊爾艾朗早在去年7月即預測，通膨不會像Fed當時所預測的那樣短暫，當初美國通膨率還在5.4%。