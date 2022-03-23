Fed鷹派布拉德主張升息愈快愈好 利率在年底達3%以上

美國會在5月升息兩碼抗通膨的市場預期愈來愈濃，聯準會（Fed）官員沒試圖淡化，也未消除外界對於緊縮周期可能衝擊經濟和勞動市場的擔憂。

聖路易聯邦準備銀行總裁布拉德（James Bullard）周二接受彭博電視訪問時表示，「聯準會必須積極行動以控制通膨」。他再次呼籲今年升息到3%以上，「愈快愈好」。

聯準會上周以8比1的票數決定升息一碼，是2018年來首度升息，布拉德對此表示異議，他主張升息兩碼且聯準會開始縮表。

他以前也表達過同樣的觀點，而他的觀點正獲得支持。聯準會主席鮑爾周一說，聯準會必須「迅速」升息。被問到有什麼因素可阻止聯準會在5月3-4日政策會議上升息50個基點時，他回答「什麼都不行」。

布拉德表示，歷史顯示，愈快升息，「愈有可能壓制通膨回到目標區間，促使美國經濟繁榮」。

這些評論引發利率期貨市場對5月和6月升息兩碼的大量押注。交易商估計，美國聯邦基金利率年底前升到2.25%-2.5%，雖然低於布拉德的期待，但高於聯準會上周預測的1.9%。

不過，交易商也押注聯準會明年就開始降息。

Piper Sandler經濟學家Roberto Perli表示：「固定收益市場完全不相信鮑爾對經濟的樂觀看法：市場告訴我們，如果聯準會依鮑爾的路徑走下去，軟著陸不僅深具挑戰性，而且不可能做到。」

鮑爾說美國經濟足夠強勁，能夠在不損害勞動市場的情況下承受較高的借貸成本，並認為聯準會要確保勞動市場持續走強的最佳作法就是控制通膨。