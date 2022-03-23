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台積電ADR漲0.1% 隨費半上漲 較台北交易股票溢價4.8%

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電

台積電ADR周二（22日）微漲0.11%收報107.04美元，較台北交易股票溢價4.79%，日月光和聯電均漲逾0.6%。費城半導體指數上揚0.66%。

美股三大指數周二（22日）齊漲，那斯達克指數漲近2%，科技股和其他大型成長股從近來的跌勢反彈，市場仍在消化美國聯準會（Fed）主席鮑爾之前發表的鷹派言論。

道瓊工業指數漲254.47點，或0.74%，收報34,807.46點，標普500指數漲50.43點，或1.13%，收報4,511.61點；那斯達克指數漲270.36點，或1.95%，收報14,108.82點。

台灣加權股價指數跌0.65點，收報17,559.71點，台積電跌0.51%，收在583元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 107.1 0.67 104.5 2.41

中華電 CHT 126.3 -0.05 126.5 -0.15

台積電 TSM 610.92 0.11 583 4.79

聯電 UMC 54.05 0.64 53.5 1.03

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 半導體 標普

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