鎳期貨爆量交易下得免跌停 原油和黃金走低

倫敦市場鎳交易量激增，自上周恢復交易之後，鎳價首次在漲跌停區間之內交投，並且價格也回到了跟上海期交所持平的價位。因聯準會（Fed）鮑爾鷹派談話推動美債殖利率走高，金價周二繼續下跌。原油走低，歐盟討論是否禁止進口俄羅斯原油，一些主要成員國仍然持反對態度。

倫敦金屬交易所鎳期貨交易回穩

倫敦金屬交易所鎳期貨成交量激增，因其價格自上周重啟交易以來首次在每日漲跌停區間內交易，顯示在史無前例的軋空事件導致價格飆升後，市場已開始回穩。

自3月16日重新開市以來，LME鎳交易幾乎凍結，因為交易所的跌停限制讓鎳期貨價格無法很快跌至買家願意進場的水準。鑒於價格每天跌停，賣盤沉重，想要清倉的多頭過去幾天無計可施。

倫敦時間下午2:20，LME鎳價下跌6%至29,510美元/噸，盤中一度下跌15%至跌停。上海期交所鎳價上漲1.6%，至每噸人民幣210,040元，考慮匯率換算和增值稅抵扣，相當於每噸約29,200美元。

到LME收盤，鎳價下跌10%，結算價報每噸28,159美元。其他金屬方面，銅、鋁、錫和鋅下跌，鉛上漲。

金價下跌

黃金下跌，因美國公債殖利率上升，聯準會主席鮑威爾就貨幣政策發表了鷹派評論。鮑爾周一表示，聯準會準備必要時在下次會議上升息0.5個百分點。

美國公債殖利率繼續攀升，短期債券可能創近40年來最差單季表現。

由於俄羅斯入侵烏克蘭，金價保持在每英兩1,900美元上方；俄烏戰爭已經持續近一個月，沒有停火跡象。

Oanda Corp.高級市場分析師Edward Moya表示， 「太多地緣政治風險和成長疑慮，應該會為黃金提供一些潛在支撐」。他說，即使債市拋售加劇，黃金仍將吸引資金。

紐約時間下午2:15，現貨黃金下跌0.7%至每英兩1,921.96美元；金價周一上漲0.7%。

紐約商品交易所6月黃金期貨下跌0.4%，結算價報每英兩1,926.70美元；鈀金下跌3.9%；前一交易日上漲4%。白銀和白金雙雙下跌。

油價震盪下跌

石油在震盪中走低，歐盟討論是否禁止進口俄羅斯原油，但一些主要成員國仍然反對。

紐約原油期貨收盤下跌0.3%，周二波動幅度達到5美元。

歐盟外交政策負責人Josep Borrell表示，各國領導人本周在布魯塞爾開會時將討論對俄羅斯的進一步制裁，但可能不會批准。與此同時，道達爾將不再簽署或續簽從俄羅斯購買石油和石油產品的合約，目標是最遲在2022年底之前停止所有採購，並已開始「逐步暫停」俄羅斯業務。

周二到期的4月西德州中級原油（WTI）期貨跌36美分，結算價報每桶111.76美元；更活躍的5月合約周二下跌70美分，結算價報每桶109.27美元。5月交割布蘭特原油期貨下跌14美分，結算價報每桶115.48美元。