美股三大指數齊揚 那指漲近2% 市場消化鮑爾鷹派談話

美股三大指數周二（22日）齊漲，那斯達克指數漲近2%，科技股和其他大型成長股從近來的跌勢反彈，市場仍在消化美國聯準會（Fed）主席鮑爾之前發表的鷹派言論。

道瓊工業指數漲254.47點，或0.74%，收報34,807.46點，標普500指數漲50.43點，或1.13%，收報4,511.61點；那斯達克指數漲270.36點，或1.95%，收報14,108.82點。

蘋果、微軟、亞馬遜、Google母公司字母、特斯拉均上漲，助攻標普500指數和那指上揚。

除了科技股，金融股也是表現最好的類股之一。美國10年期公債殖利率攀升至2.368%，標普500銀行股指數收漲2.5%。

除能源股以外，標普500指數其他類股均收漲。在過去的六個交易日中，美股三大指數有五日上漲。Piper Sandler ＆ Co.分析師Craig Johnson表示，標普500指數的止跌回升可能表明美國股市已經觸底。他在報告中寫道，「技術面的跡象表明回調低點可能已經確立，動能指標在過去幾周與價格走勢形成多頭悖離後仍然看漲。」

Fed上周將聯邦資金利率從近零水準調高1碼（25個基點），Fed官員幾乎沒有採取任何行動淡化市場日益升高的預期；市場預期Fed即將在5月升息2碼（50個基點）平抑通膨。

借貸成本上升對消費者和許多企業不利，但有助提振銀行業的獲利展望。

Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulsen說：「市場近來觸及的低點，某種程度反映投資人獲利了結出場。現在你看到，之前承受賣壓的個股也出現一些反彈，帶給投資人一些支持，也許最糟糕的時候已經過去了。這一切背後的原因是，經濟和企業獲利數據一直相當不錯。」

運動用品大廠（Nike）收漲2.2%，Nike上季營收和獲利均優於市場預期，並表示過去六個月影響銷售的生產問題已不復存在。

特斯拉急漲7.9%，特斯拉的德國格林海德超級工廠向客戶交付首批德國製汽車。若以此收盤漲幅計算，特斯拉市值再度突破1兆美元，為1月20日以來首見。

Fed主席鮑爾21日表示，須「迅速」採取行動升息。鮑爾表示，Fed準備必要時，在下次會議上升息50個基點（2碼），他預計今（23）日再次發表談話。

投資人正密切關注俄烏戰事，烏克蘭官員表示，遭圍困的港口城市馬立波正受到俄軍持續轟炸，指出俄軍正設法奪取這座城市。