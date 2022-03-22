南韓央行新總裁可能人選李昌鏞：亞洲恐助長全球通膨

國際貨幣基金（IMF）亞太部門主管李昌鏞說，如果亞洲地區的消費者物價跟著不斷飆高的能源成本上漲，此區可能開始將通膨輸出到其他地方，增加拖累經濟成長的全球通膨壓力。

李昌鏞接受彭博電視訪問表示：「如果油價再漲、生產者成本續增，最終無可避免會影響到零售價格。到時，亞洲可能進一步將通貨膨脹出口到全球。但目前還沒到那個階段。」他指出，大宗商品價格漲個不停，亞洲可能有助形成全球物價上揚的反饋循環。

根據李昌鏞，通膨飆升速度比預期快，即使IMF預估今年下半年會觸頂。他說，對亞洲民眾而言，俄烏戰爭，加上美國貨幣政策正常化，將導致食品和能源價格走高，衝擊他們的實質收入，尤其是貧苦家庭。南韓央行總裁李柱烈的任期即將屆滿，當地媒體點名李昌鏞有可能是繼任者，但他說還沒有人為此與他接觸過。

在李昌鏞受訪之前，美國聯準會主席鮑爾說，如有必要，聯準會已做好準備，在下次利率會議升息兩碼。

李昌鏞表示，「更高的全球利率最終會削弱亞洲成長動能」，美國擴大升息的可能性對亞洲地區是壞消息，「更高的借貸成本以及匯價壓力肯定會拖慢亞洲的復甦」。