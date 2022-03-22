快訊

東航客機直線墜毀…機上是否有台灣人？國台辦回應

台電員工刺死女包商 兇嫌為前「3冠王」棒球國手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南韓央行新總裁可能人選李昌鏞：亞洲恐助長全球通膨

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
如果成本不斷上漲，亞洲可能助長全球物價翻揚。歐新社
如果成本不斷上漲，亞洲可能助長全球物價翻揚。歐新社

國際貨幣基金（IMF）亞太部門主管李昌鏞說，如果亞洲地區的消費者物價跟著不斷飆高的能源成本上漲，此區可能開始將通膨輸出到其他地方，增加拖累經濟成長的全球通膨壓力。

李昌鏞接受彭博電視訪問表示：「如果油價再漲、生產者成本續增，最終無可避免會影響到零售價格。到時，亞洲可能進一步將通貨膨脹出口到全球。但目前還沒到那個階段。」他指出，大宗商品價格漲個不停，亞洲可能有助形成全球物價上揚的反饋循環。

根據李昌鏞，通膨飆升速度比預期快，即使IMF預估今年下半年會觸頂。他說，對亞洲民眾而言，俄烏戰爭，加上美國貨幣政策正常化，將導致食品和能源價格走高，衝擊他們的實質收入，尤其是貧苦家庭。南韓央行總裁李柱烈的任期即將屆滿，當地媒體點名李昌鏞有可能是繼任者，但他說還沒有人為此與他接觸過。

在李昌鏞受訪之前，美國聯準會主席鮑爾說，如有必要，聯準會已做好準備，在下次利率會議升息兩碼。

李昌鏞表示，「更高的全球利率最終會削弱亞洲成長動能」，美國擴大升息的可能性對亞洲地區是壞消息，「更高的借貸成本以及匯價壓力肯定會拖慢亞洲的復甦」。

通膨 美國 聯準會

延伸閱讀

民進黨湧言會拚團體戰 面對台北市長人選不表態

看升息 童子賢：溫和偏中間 沒有太猛跡象

陳時中選桃園勝算極高？鄭文燦：陳時中在北北桃都很強

童子賢：解決通膨最好的方式是提高生產力

相關新聞

南韓央行新總裁可能人選李昌鏞：亞洲恐助長全球通膨

國際貨幣基金（IMF）亞太部門主管李昌鏞說，如果亞洲地區的消費者物價跟著不斷飆高的能源成本上漲，此區可能開始將通膨輸出到...

日圓六年來首度貶破120關卡 凸顯美日央行鷹鴿差距拉大

日圓匯率今天（22日）盤中貶至120日圓兌1美元水準，觸及逾六年低點，此時投資人預期聯準會（Fed）採取更積極的升息行動...

東芝要砸8.4億美元 提高功率半導體元件產能約150%

日經亞洲評論報導，東芝旗下一家子公司將在4月開始的新年度拉高資本支出，在主要生產基地擴大功率半導體元件產能。

美元轉強因鮑爾發表鷹派發言 日圓匯率觸及六年低點

美元兌一籃子主要貨幣周一（21日）走強，此前聯準會（Fed）主席鮑爾演說，表示若有必要，下次會議可能升息2碼以遏制通膨，...

鮑爾說通膨太高 道指中止連五升

在聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)對通膨飆升發出警告並誓言採取強硬行動後，美股大幅波動，股指跌至當...

地緣衝突連環爆 油價飆

俄烏衝突未解之際，中東緊張情勢又升溫，刺激國際油價21日盤中大漲逾5%，國際油價再度突破每桶110美元。美國總統拜登本周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。