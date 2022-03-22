聽新聞
test
0:00 / 0:00
東芝要砸8.4億美元 提高功率半導體元件產能約150%
日經亞洲評論報導，東芝旗下一家子公司將在4月開始的新年度拉高資本支出，在主要生產基地擴大功率半導體元件產能。
東芝電子元件及儲存裝置株式會社已為2022年度撥款1,000億日圓（8.39億美元）進行投資，比上年度估計的690億日圓再高出約45%。
這筆錢將用來在石川縣的加賀東芝電子廠區興建新製造設施，預計2023年春季動工。同時也會在既有廠房新設一條生產線。這樣預估能提供東芝功率半導體的產能大約150%。
產能擴張不僅包括矽晶圓製的功率元件，還包括以碳化矽和氮化鎵為晶圓材料的下一代晶片。
東芝也將擴大投資硬碟。該公司已開發出將儲存容量提高到30 TB以上的技術，比當前容量多出逾70%，正致力於走向商業化。
到止於2025年的五年間，東芝已訂下為元件業務投資2,900億日圓的計畫，相較下，前一個五年僅投資1,500億日圓。該集團在當前五年的前兩年，用掉了大約60%的預算，如有必要，會考慮投入更多資金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言