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東芝要砸8.4億美元 提高功率半導體元件產能約150%

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
東芝要拉高新年度資本支出，砸8.4億美元擴產功率半導體元件約150%。美聯社
東芝要拉高新年度資本支出，砸8.4億美元擴產功率半導體元件約150%。美聯社

日經亞洲評論報導，東芝旗下一家子公司將在4月開始的新年度拉高資本支出，在主要生產基地擴大功率半導體元件產能。

東芝電子元件及儲存裝置株式會社已為2022年度撥款1,000億日圓（8.39億美元）進行投資，比上年度估計的690億日圓再高出約45%。

這筆錢將用來在石川縣的加賀東芝電子廠區興建新製造設施，預計2023年春季動工。同時也會在既有廠房新設一條生產線。這樣預估能提供東芝功率半導體的產能大約150%。

產能擴張不僅包括矽晶圓製的功率元件，還包括以碳化矽和氮化鎵為晶圓材料的下一代晶片。

東芝也將擴大投資硬碟。該公司已開發出將儲存容量提高到30 TB以上的技術，比當前容量多出逾70%，正致力於走向商業化。

到止於2025年的五年間，東芝已訂下為元件業務投資2,900億日圓的計畫，相較下，前一個五年僅投資1,500億日圓。該集團在當前五年的前兩年，用掉了大約60%的預算，如有必要，會考慮投入更多資金。

東芝 半導體

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