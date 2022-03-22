油價急升逾7%飆上每桶115美元 歐盟評估禁運俄油

國際油價周一（21日）飆漲超過7%，布蘭特油價攀升至每桶115美元以上，歐盟成員國在是否加入美國行列，對俄羅斯實施石油禁運方面存在立場分歧，而沙烏地阿拉伯石油設施遭到葉門叛軍攻擊，增添中東緊張局勢，讓投資人擔憂石油供應的穩定性；現貨黃金維持漲勢，交易人士權衡升息前景和黃金的保值吸引力。

油價飆漲7% 站上每桶115美元

布蘭特原油5月期貨結算價上漲7.69美元，漲幅7.12%，報每桶115.62美元；西德州原油4月期貨結算價上漲7.42美元，漲幅7.09%，報每桶112.12美元。

由於歐盟有可能跟進禁止俄羅斯石油進口，美國汽油期貨大漲5%。

歐盟各成員國本周將與美國總統拜登舉行一系列峰會，考慮是否因俄羅斯入侵烏克蘭而對其實施石油禁運。在俄烏衝突幾乎沒有緩解跡象的情況下，關注點重新回到市場是否有能力彌補俄羅斯石油制裁造成的打擊。

英國資產管理公司Hargreaves Lansdown的高級市場分析師Susannah Streeter表示：「對烏克蘭停火談判取得進展的樂觀情緒正在消散，這推動油價上漲。」

葉門胡塞武裝組織上周末發動攻擊，導致沙烏地阿拉伯國家石油公司一家煉廠煉油量暫時減少，這加劇成品油市場的疑慮。俄羅斯是該市場的主要供應國，且全球庫存處於多年低位。

金價上漲 因烏克蘭戰爭提振避險需求

金價周一上漲，因烏克蘭戰爭提高市場對避險黃金的需求。

現貨黃金上漲0.74%，至每英兩1,935.91美元；美國黃金4月期貨基本持平於每英兩1,929.50美元。

OANDA資深市場分析師Craig Erlam表示：「烏克蘭局勢的進一步升級，將推動大量避險資金轉向黃金，如果制裁引發大宗商品價格再度飆升，甚至會引發通膨避險行動。」

Cabot財富管理公司投資長Rob Lutts表示：「金價的下一個起點將是每英兩1,900美元。」

現貨銀漲0.8%，至每英兩25.15美元，白金漲1.7%，至每英兩1,038.98美元，鈀金漲3.2%，至每英兩2,569.68美元。