美股三大指數收跌 鮑爾釋出積極升息訊號

美股周一（21日）收跌，因聯準會（Fed）主席鮑爾表示「通膨太高」，將比預期更積極緊縮貨幣政策，澆熄科技股的反彈走勢。

道瓊工業指數21日收盤下跌201.94點，跌幅0.58%，至34,552.99點；標普500指數下跌1.94點，跌幅0.04%，至4,461.18點；那斯達克指數下跌55.38點，跌幅0.4%，至13,838.46點。

儘管美國三大股指收盤已較盤中跌勢收斂，但結束連續四個交易日的漲勢。上周曾創2020年11月初以來最大單周漲幅。

鮑爾在為全美商業經濟協會（NABE）準備的演說中表示，聯準會必須「迅速」採取行動，遏止過高的通膨，如有必要，聯準會的升息幅度會高於一般水準。

鮑威爾暗示，在5月3、4日會議以及後面的幾次會議上，不排除一次性升息50個基點（2碼）的可能性。

Jonestrading首席市場策略師Michael O’Rourke表示：「鮑爾重申了鷹派訊息，我認為在沒有太多其他新聞的情況下，今天對市場的影響可能比上周略大」。「你看到市場略微意識到我們處於政策緊縮環境，在可預見的未來將持續。」

交易人士認為聯準會在5月的下次政策會議上，將利率上調2碼的機率升至60.7%。

另一方面，烏克蘭戰爭仍在進行中。原油價格繼續飆升，因歐盟考慮加入美國禁運俄羅斯石油的行列，這引發市場對供應的疑慮，並帶動能源股上漲。

標普500指數11個主要類股中，有六個類股收跌，其中通訊服務類股跌幅最大。能源股顯然是贏家，當天上漲3.8%。

微軟、臉書母公司Meta Platforms分別下跌0.4%和2.3%，曾拖累那斯達克100指數一度下跌1.6%，不過走勢在最後兩個小時的交易回穩，收盤僅跌0.3%。莫斯科一家法院將Meta Platforms列為「極端組織」，維持在俄羅斯禁止臉書的決定，是拖累Meta股價重挫的原因。

摩根士丹利首席美國股票策略師Michael Wilson也有此謹慎感覺，建議客戶逢高減持美股，增加防禦性投資，因為他預期大盤將進一步下跌。

Navellier & Associates投資漲Louis Navellier表示：「我們回吐了一些上周的漲幅，因為多數風險仍然在」，「利率繼續上升，原油、黃金和其他大宗商品也是如此」。

波音股價重挫3.6%，此前中國東方航空公司一架737-800飛機在中國大陸南部墜毀，恐無人生還。

地緣政治緊張局勢升溫提振國防類股。儘管波音公司股價下跌，但標普500航太和國防指數上漲1.5%，其中包括洛克希德馬丁公司、雷神、 諾斯洛普格拉曼（Northrop Grumman）和通用動力（General Dynamics）漲幅介於2.5%至4.6%。

保險業者Alleghany股價跳漲24.8%，此前與巴菲特旗下波克夏公司同意以116億美元價格收購這家再保險公司TransRe的母公司。

運動用品業者Nike在盤後交易大漲超過4%，該公司上季營收超過預期。