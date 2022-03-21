布林肯：緬甸軍方對洛興雅暴行構成種族滅絕

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）21日在華府大屠殺紀念館表示，緬甸軍方對洛興雅（Rohingya）少數族群的暴行構成種族滅絕和危害人類罪，他還表示，只要軍政府掌權一日，在緬甸的人民就不會安全。

布林肯表示，緬甸政府軍廣泛且系統性地迫害洛興雅人，且證據指向緬甸當局懷揣要消滅洛興雅穆斯林的清楚意圖。

緬甸軍方2017年起對洛興雅人實施軍事行動，造成至少73萬名穆斯林逃往相鄰的孟加拉，並對外講述了遭遇屠殺、折磨和性侵等。

布林肯說，緬甸軍方2021年政變奪取政權以來故技重施，且將目標對準在緬甸內，任何他們視為反對或破壞其高壓統治的人，「緬甸軍方自2021年2月以來採取的殘酷暴力鎮壓清楚表明，只要他們掌權，沒有人能免於暴行。」

這是美國國務院第8次使用「種族滅絕」來形容發生在世界上的少數民族受迫害事件，前一次被認定的對象是中國大陸的新疆維吾爾族。