布林肯：緬甸軍方對洛興雅暴行構成種族滅絕

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）21日在華府大屠殺紀念館表示，緬甸軍方對洛興雅（Rohingya）少數族群的暴行構成種族滅絕和危害人類罪，他還表示，只要軍政府掌權一日，在緬甸的人民就不會安全。

布林肯表示，緬甸政府軍廣泛且系統性地迫害洛興雅人，且證據指向緬甸當局懷揣要消滅洛興雅穆斯林的清楚意圖。

緬甸軍方2017年起對洛興雅人實施軍事行動，造成至少73萬名穆斯林逃往相鄰的孟加拉，並對外講述了遭遇屠殺、折磨和性侵等。

布林肯說，緬甸軍方2021年政變奪取政權以來故技重施，且將目標對準在緬甸內，任何他們視為反對或破壞其高壓統治的人，「緬甸軍方自2021年2月以來採取的殘酷暴力鎮壓清楚表明，只要他們掌權，沒有人能免於暴行。」

這是美國國務院第8次使用「種族滅絕」來形容發生在世界上的少數民族受迫害事件，前一次被認定的對象是中國大陸的新疆維吾爾族。

緬甸 洛興雅 布林肯

延伸閱讀

俄烏戰爭的美中角力：中共的「中立」只是掩飾挺俄的煙霧彈？

布林肯：美向110多國贈逾5億劑疫苗 未來將加倍

布林肯：普亭拒美方所有提案 不讓俄烏衝突降溫

布林肯：若澤倫斯基遇刺 烏克蘭已準備應急計畫

相關新聞

削減石油需求倡議，行得通嗎？

為因應俄烏戰爭造成的能源價格飆漲，國際能源總署（IEA）已向開發國家提出削減石油需求的十點計畫，目標是在四個月內減少每日...

韓國5G融合速度緩慢 聯網汽車商業化還很遙遠

集微網消息，據BusinessKorea報道，韓國在5G融合領域落後，國外移動運營商正在引領汽車5G和網路切片的商業化。

是真金？歷史說話：升息、戰爭後 美股只花這些時間就收復失土

為了打敗通膨巨獸，美國聯準會（Fed）3月16日宣布升息一碼（0.25個百分點），更暗示今年還將升息6次！聯準會終於掀開底牌，但投資人卻擔心：升息是否將不利美股表現？

倫敦金屬交易所鎳價開盤重挫15% 再度跌停

倫敦金屬交易所基準3個月鎳期貨價格今天開盤重挫15%，再度觸及最新的最大漲跌幅區間限制

想迴避美元制裁？恐怕躲也躲不掉

多年來，隨著美國制裁矛頭射向緬甸、委內瑞拉等國，早就有人警告，華府愈是把美元當外交政策武器來用，就愈會把人人推向替代美元的準備貨幣。但在俄羅斯侵略烏克蘭招致嚴厲制裁後，這種所謂「制裁只會適得其反」的論點，還站得住腳嗎？

股神出手了！砸116億美元買保險業者Alleghany

「股神」巴菲特掌舵的波克夏公司21日宣布，計劃買下Alleghany公司的所有股權，交易價碼為116億美元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。