是真金？歷史說話：升息、戰爭後 美股只花這些時間就收復失土

摘要 1. 聯準會今年將展開升息循環，但根據道瓊市場數據顯示，美股在升息階段表現更出色，例如那斯達克指數在升息與降息階段，漲幅分別為102.7％與32％。 2. 市調機構Evercore ISI分析，升息在短期內會讓市場承壓，美股表現參差不齊，但一年內終能收復失土。 3. 雖然俄烏戰火未歇、通膨惡化，讓市場不免人心惶惶，但摩根大通全球市場策略師Gabriela Santos認為，得益於強勁經濟動能和企業基本面，美國不會重演停滯性通膨。

為了打敗通膨巨獸，美國聯準會（Fed）3月16日宣布升息一碼（0.25個百分點），更暗示今年還將升息6次！聯準會終於掀開底牌，但投資人卻擔心：升息是否將不利美股表現？

根據《財星》雜誌，理論上來說，更高的利率應該會降低股票的吸引力，因為這代表推高公司和消費者的借貸成本，從而降低整體支出。

不過，顯然市場早已拋棄這個舊有思維。即便物價噴漲、地緣政治焦慮持續蔓延，投資人反而湧入美國股市。聯準會2018年來首次升息的消息一出，加上油價從高點拉回，帶動美股三大指數創下逾一年來最大漲幅。

升息對美股並非壞事，看長不看短

「股市會反映什麼事情對經濟最好，所以如果升息對經濟最好，那股市將有所回應。」美國市場投資公司Quant Data執行長Andrew Hiesinger說。事實上，《富比世》指出，若以歷史過往數據為鑑，可以發現聯準會升息並不是件壞事。

根據道瓊市場數據（Dow Jones Market Data）從1989年至今年1月的資料顯示，美股在升息週期，表現更出色——道瓊工業指數平均漲幅近55％，標普500指數為62.9％，那斯達克指數更是高達102.7％；美股在降息階段同樣上漲，但漲勢不如升息強勁，前三項指數平均漲幅分別僅有23％、21％，以及32％。

市場機構Truist Advisory Services進一步拆解美國歷史上12次升息循環，發現標普500指數每年報酬率平均可達9.4％，其中僅有一次，呈現負的年報酬率，即1972年至1974年間，當時美國面臨災難性的停滯性通膨危機。

《富比世》另指出，升息在短期內會讓市場承壓，表現參差不齊。市調機構Evercore ISI分析，升息循環啟動後第1個月，雖然標普500指數平均下跌4％，但終能收復失土，半年後平均上漲3％，一年後漲幅更達5％。

美企基本面佳，戰事衝擊影響有限

Truist Advisory Services聯合首席投資長勒納（Keith Lerner）解釋，聯準會升息期間，美股之所以普遍上漲，因為通常伴隨著健康的經濟環境和不斷上升的利潤。

雖然現在俄烏戰火未歇、通膨持續惡化，複雜的環境讓市場不免人心惶惶，但《華爾街日報》報導，美國企業基本面堅強，一掃許多投資者的不安，就算面對高漲的成本和地緣政治不確定性，仍能實現盈利。強勁的就業市場，也將持續支撐美國經濟成長。

此外，歷史表明戰爭對美股衝擊不大。長期來看，推動股價上漲的是企業收入和利潤，地緣政治衝突並不足以改變股票估值。美國券商LPL Financial首席市場策略師Ryan Detrick分析珍珠港事件與其後共22次重大地緣政治衝突，發現標普500指數平均下跌4.8%，花19.7天修正，另花43.2天收復失土。顯示股市總有辦法迅速擺脫戰火衝擊。

因此，摩根大通全球市場策略師Gabriela Santos認為，得益於強勁經濟動能和企業資產負債表，美國不會重演停滯性通膨！但預測美股向上反彈的同時，投資人仍須謹慎關注市場三大風險：俄烏戰火影響大宗商品、中國封鎖擾亂供應鏈，以及聯準會升息帶來的起伏波動。

參考來源：Forbes、Fortune、Reuters、WSJ、Bloomberg、MarketWatch、Business Insider

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