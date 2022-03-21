韓國5G融合速度緩慢 聯網汽車商業化還很遙遠

集微網消息，據BusinessKorea報道，韓國在5G融合領域落後，國外移動運營商正在引領汽車5G和網路切片的商業化。

據市場研究公司稱，預計到2025年，5G聯網汽車將佔所有汽車的25%。在這個市場上，T-Mobile最近為寶馬汽車推出了Magenta Drive，這項服務價格為每月20美元，可提供無限語音通話以及無限的5G連接和WiFi熱點。該服務通過eSIM連接到汽車天線，並使用600 Mhz和2.5 Ghz頻率。

在韓國，此類服務仍處於發展初期，商業化還很遙遠。

外國公司在網路切片方面也保持領先。網路切片是通過將一個5G網路劃分為多個虛擬網路來提高通信質量和速度，它對於5G融合和自動駕駛等相關服務至關重要，而韓國剛剛進入該行業。