外媒：從分銷商的角度看晶片缺貨和假晶片現象

Rochester Electronics執行副總裁Colin Strother

外媒Evertiq近日發佈系列文章，從分銷商角度看全球半導體市場。這一系列文章中，該媒體聯系了電子元件的分銷商和採購專家，聚焦當前半導體短缺的問題，以及他們有哪些措施來滿足客戶的需求。這次他們採訪了總部位於馬薩諸塞州的羅徹斯特電子公司（Rochester Electronics）執行副總裁Colin Strother。

問：自疫情以來，元器件供應的情況越來越糟，你如何描述過去一年的運營情況？

答：過去兩年的供應問題已經破壞了正常的交貨確定性。疫情狀態下，製造、運輸中斷，甚至自然災害都導致了供應鏈的不確定性和交貨時間的延長。由於第三方工廠的優先級發生改變，而且行業為了應對低功率電池主導市場的情況，重新調整了工廠的投資重點，這導致同期的組件停產通知已經增加了15%。目前，半導體市場短缺是一個普遍現狀。

羅徹斯特電子公司專注於持續供應半導體元器件，這與設備製造商的長生命周期要求非常吻合。我們獲得70多家半導體製造商的100%授權，擁有未停產和停產元器件庫存。從根本上說，在元器件短缺和淘汰增加的時候，我們有能力為有需求的客戶提供支持，而這正是我們在過去一年中出貨十多億件產品所做的。

問： 過去，在元器件短缺期間，我們看到沖擊市場的假冒元器件越來越多，羅徹斯特採取什麽措施來應對？

答：供應鏈遇到了需求上升和供應限製；所有市場部門都受到影響，某些客戶面臨著供貨的巨大壓力，衹能求助於灰色市場或未經授權的經銷商。假冒品業務非常龐大，通過這些灰色市場渠道進行銷售，最終滲透到終端客戶。當時間緊迫，產品無法獲得時，終端客戶成為假冒產品受害者的風險就會大大增加。是的，可以通過測試和檢查來確保產品的真實性，但這耗時費力，而且成本很高，在某些情況下，仍然不能完全保証正品。

確保正品的唯一方法是從授權經銷商那裡購買，這樣才可以確保產品的血統。像我們這樣的授權經銷商能提供無風險的採購，也是在短缺、分配和產品淘汰期間保持客戶生產線運行的唯一真正安全的選擇。

雖然沒有人喜歡被假冒產品所欺騙，但在零部件的世界裡，採購一個假冒產品導致的結果可能就是災難性的。想象一下，一架商用客機、導彈或拯救生命的醫療設備有一個關鍵部件是假冒產品，並在現場發生故障，這是令人不舒服的，但這些都是利害關系，而且風險很高。從與原始組件製造商合作的授權經銷商那裡購買，可以消除這些風險。像羅徹斯特電子公司這樣有100%授權的經銷商，表明他們符合SAE航空標準AS6496的規定。

簡單來說，他們得到了原始組件製造商的授權，提供可追蹤和有保証的產品，不需要進行質檢或可靠性測試，因為這些零件來自原始組件製造商。

問：哪個具體的產品組受短缺的影響最大？

答：受供應鏈短缺影響最大的兩類是通用器件（多元渠道）和存在較少替代選擇的專有產品。比如電源管理晶片和功率分立器件。在許多情況下，這些產品有多個來源，或在不同供應商之間有密切的對應關系。然而，由於多種應用和多個行業需要廣泛使用它們，所以供應需求一直很大，這對供應商跟上需求提出了挑戰。

MCU和MPU產品也在經歷著供應鏈的挑戰，但另有原因。這兩類面臨著替代方案少的設計限製，供應商面臨著不同的產品組合來進行生產。這些設備通常基於一個特定的CPU內核、嵌入式存儲器和一組外圍功能，特定的封裝要求，以及潛在的軟件和代碼也會影響發貨。一般來說，對客戶來說最好的選擇是這些產品處於同一批次。但我們曾經目睹了更為極端的情況，為了保持生產線運轉，客戶為適應不同的封裝而對電路板進行重新改造。

問：當我們進入2022年，你對目前的市場形勢有什麽感受？

答：半導體行業可能是為人熟知的周期性行業。自1981年羅徹斯特電子公司成立以來，我們大約有過19個不同程度的行業周期。每個周期的原因都不盡相同。它們幾乎都是突然開始，然後戛然而止。目前的市場周期有一個關鍵區別是，它不是以全球經濟的繁榮為背景。事實上，恰恰相反，在我們目前的環境中，預測結果甚至更具挑戰性。它是否很快就會結束，接著出現我們經常看到的庫存積壓，與疲軟的經濟需求形成對比，最後導致市場下滑？或者，它是否會曠日持久，並因戰勝疫情後，基於全球經濟復囌的強勁需求狀況而加更盛？

2021年是半導體行業前所未有的一年，世界半導體貿易統計已經預測，2021年的半導體市場增長率為25.6%，預計2022年市場將繼續增長8.8%。這導致了很多行業出現元件短缺問題。今年，羅徹斯特電子公司繼續在提高半導體製造能力方面進行投資，特別是在12英寸晶片加工和先進封裝組裝等領域。展望未來，我們認為汽車電子將成為羅徹斯特戰略的重要組成部分，為了深化為客戶提供最高標準產品和服務的承諾，我們加強了質量管理體系。