霸王級！特斯拉德國廠占盡當地水供應

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉德國廠18日的空拍照片。 美聯社
特斯拉德國廠18日的空拍照片。 美聯社

彭博資訊報導，電動車大廠特斯拉（Tesla）已經確保了德國柏林廠的水供應，然而卻是占盡廠區地方政府全數既有水資源。當地水供應主管當局說，再有開發案的話，將會無水可用。

水公司WSE周四（17日）開會討論特斯拉專案後，發出新聞稿表示，除非公司獲得另外的水資源開採許可，進一步的工商開發已不可能。

特斯拉工廠將耗盡當地水資源供應的疑慮，是延誤特斯拉在柏林市近郊這間超級工廠投產的主要原因之一。這座工廠將製造Model Y，生產時程已經比執行長馬斯克的原定計劃晚了好幾個月。

該廠所在的布蘭登堡邦經濟首長曾經表示，足夠供應特斯拉廠的第一階段用水，但若要擴廠，需要更多水。

特斯拉本月稍早說，德國廠幾周內就能取得營運執照，並且已經發出將在22日舉辦活動的邀請。

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