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進軍汽車業第一步？保時捷CEO：去年曾和蘋果洽談合作
保時捷執行長布魯姆（Oliuver Blume）18日在法說會透露，去年已與蘋果就潛在合作計畫洽談初步合作。華爾街日報指出，雖然布魯姆並未說明其他細節，卻也重燃外界長期以來對蘋果可能進軍汽車業的預期。
布魯姆說，旗下多數新車已配備Apple CarPlay這款可將iPhone連上車載系統的軟體，「我們會據此擴大合作。我們與蘋果（主管）商談很多令人振奮的計畫」。
保時捷母公司福斯集團準備今年稍晚讓保時捷掛牌上市。知情人士透露，布魯姆和公司財務長梅施卡以及董事是在去年11月的洛杉磯車展與蘋果高層主管進行場邊會談。
該名人士形容，這場會談提供雙方認識彼此的機會，並未涉及蘋果自家特定的汽車計畫或任何談判，「目前沒有任何具體事項，也與汽車無關，而是討論各項數位計畫。」
近幾年來，個人電子裝置爆炸性成長，車主也希望車輛提供類似智慧手機的功能，因此車廠與科技業者更緊密合作，希望能從數位服務取得新的營收來源，在這個預測高達數十億美元的市場分得一杯羹，但卻也都彼此警戒，不希望喪失主導權。
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