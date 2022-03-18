波克夏A股已升破50萬美元 巴菲特為何堅持不分割股票？

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司A股股價16日首次收盤突破50萬美元，站上歷史新高，並推升該公司市值達到逾7,300億美元，成為美國第六大公司。

波克夏A股一直是美顧投資人所能購買的最貴股票之一，也因此巴菲特經常被投資人要求分割這檔股票，但他始終拒絕，只在1996年推出較便宜的B股做為回應，目前每股在340美元左右。但為何他一直不願分割波克夏A檔？

巴菲特曾說，就是因為他拒絕，才讓波克夏公司的價值成長能有如此強勁紀錄。

CNBC報導，巴菲特在1995年的波克夏年度股東會就已坦承，如此高價的股票對投資人來說確實難操作又很不利；當時波克夏A股股價僅25,000美元。但他說，這道入門障礙就是他故意設下的。

他說：「我們希望盡可能吸引到以投資為目的、眼光長遠的股東。如果波克夏分割了股權、降低了股價，我們就無法像現在這樣，得到一群經驗技術純熟、目標與我們一致的高水準股東。」

波克夏流通在外的A股只有約61.5萬股，遠少於有近13億股的B股。

巴菲特並表示，如果一檔股票無法為投資人創造「內在價值」，他也看不到持有一檔股價較低、波動性也較大的股票有什麼好處。他說：「很多人會被不斷上漲的股票吸引，但我們不會。我們並不在乎股票是否漲高一點，除非這檔股票的內在價值有所成長。」