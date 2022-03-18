傳英偉達下調GPU出貨價 最高幅度達12%

集微網消息，GPU價格在經過一段暴漲期後有望回落，據業內消息稱英偉達已通知第三方顯卡商將下調產品出貨價。

消息稱由於生產成本的降低，英偉達供貨價格將下調8%至12%，不過目前尚不能確定為確切消息。

從市場端表現來看，進入2022年以後，英偉達GeForce RTX 30系列和AMD Radeon RX 6000系列顯卡的價格都出現了明顯下滑。隨著挖礦潮的逐漸消退，GPU的需求量正在回歸正常。英偉達的此輪降價很快就會傳導至市場端，顯卡零售價格將會進一步降低。