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美元下挫至一周最低 歐元上漲 投資人評估聯準會政策
美元周四下跌觸及一周最低，聯準會（Fed）周三一如預期升息後，投資人消化聯準會的貨幣政策前景。與此同時，歐元走高，投資人密切關注俄烏和談。
聯準會貨幣政策轉向鷹派，周三宣布升息25個基點，並預計聯邦基金利率到2022年底將達到1.75%-2%，明年將達到2.8%，不過，聯準會並沒有像部分投資人預期帶來更為鷹派的意外。
加拿大帝國商業銀行資本市場北美外匯策略主管Bipan Rai說：「市場在某種程度上押注，這是聯準會現在的觀點，但可能在未來幾季發生變化，而且短期利率市場已經大致消化聯準會今年的行動。其中一些押注正在被撤回，這是美元承壓的原因之一。」
美元指數周四下跌0.7%，至97.974，為一周來最低，今年迄今仍上漲2.4%。
歐元兌美元攀升0.5%，報1.1095美元，觸及3月初以來最高。俄烏官員再次會面進行和平談判，但他們表示，雙方立場仍然相去甚遠。
油價周四攀升8%，市場再度關注未來幾周因制裁俄羅斯而出現的供應短缺。
歐元兌英鎊觸及2月初以來最高。英國央行周四一如預期再次升息，以阻止快速上升的通膨變得根深蒂固，但在家庭面臨能源費用大漲的巨大打擊之際，該央行在進一步升息的必要性上軟化了措辭。
美元兌日圓跌0.1%。日本央行總裁黑田東彥表示，即使考慮到能源成本上漲的影響，日本通膨率也不太可能達到央行2%的目標。這為在周五舉行的政策會議上保持超寬鬆貨幣政策提供了理由。
對大宗商品敏感的澳幣兌美元上漲1.2%。
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