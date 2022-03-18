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台積電ADR三天漲7.2% 較台北交易溢價3.8%

經濟日報 / 經濟日報 劉忠勇
台積電ADR周四漲0.8%收在106.49美元，較台股溢價3.8%，連漲三天，漲幅達7.2%。圖為昨日台股收盤大漲507點情形。記者高彬原／攝影
台積電ADR周四漲0.8%收在106.49美元，較台股溢價3.8%，連漲三天，漲幅達7.2%。圖為昨日台股收盤大漲507點情形。記者高彬原／攝影

台積電ADR周四漲0.8%收在106.49美元，較台股溢價3.8%，連漲三天，漲幅達7.2%。

費城半導體指數周四漲0.7%，三天下來漲勢更厲，多達10.4%。

美股三大指數周四漲幅均超過1%，投資人評估聯準會（Fed）的升息路徑，對俄羅斯債務違約前景的疑慮也有所緩解。

道瓊工業指數上漲417.66點，漲幅1.2%，至34,480.76點；標普500指數漲53.81點，漲幅1.2%，至4,411.67點；那斯達克綜合指數上漲178.23點，漲幅1.3%，至13,614.78點。

台股昨天大漲507.39點收17448.22點。台積電收漲4.3%報582元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 106.24 +1.90 103.50 2.65

中華電 CHT 126.70 +0.38 125.50 0.95

台積電 TSM 604.20 +0.76 582.00 3.81

聯電 UMC 53.39 +0.75 52.60 1.50

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 台股 俄羅斯

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