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俄烏戰改變全球金融 金價上看1萬美元？

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
俄羅斯央行6,300億美元外匯存底遭到凍結，令人揣測更多央行將更積極買入黃金。圖／路透
俄羅斯央行6,300億美元外匯存底遭到凍結，令人揣測更多央行將更積極買入黃金。圖／路透

俄羅斯入侵烏克蘭招致西方制裁，包括俄國央行6,300億美元外匯存底遭到凍結，這個震撼性發展至今餘波盪漾，令人反思如此鉅額金錢若能突然一筆勾銷，當前以美元為中心的全球金融系統還能維持多久？

財經網站MarketWatch報導，曾擔任新興市場交易員、現為BitMEX交易平台共同創辦人的海耶斯（Arthur Hayes）認為，未來世界各國央行可能捨棄美元，轉而選擇囤積黃金、像小麥這種可貯藏的穀物，或像石油、黃銅這種實體商品。他預期，這可能導致金價漲破每英兩1萬美元價位。

長期看空美元的總經研究公司Forest For The Trees（FFTT）創辦人葛羅門（Luke Gromen）表示，早在西方制裁俄羅斯之前，這種轉變就已經開始了。他在Podcast節目訪談中表示，過去八年來，全球央行已買了約值2,600億美元的黃金，同時期只買入600億美元的美國公債。

葛羅門說：「自從2005至2008年美元系統失靈以來，撤離美元系統的趨勢一直都在緩慢但穩定地進行，近來更加速進行。」

葛羅門也呼應海耶斯的說法，認為「世界每個央行」都會以俄羅斯央行作為前車之鑑，避免陷入類似處境，因而「設法累積更多更多的黃金」。

俄羅斯 烏克蘭 外匯

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