伊朗拒稀釋濃縮鈾 重挫核協議談判

好不容易進入深水區談判的核協議恐胎死腹中！伊朗政府16日正式拒絕西方要求稀釋已提煉完成之濃縮鈾的要求，引發核協議國家德國、法國與英國痛批伊朗升高區域衝突危機；原本外媒都報導伊核協議已趨近談判完成，卻在不久後跳出伊朗拒絕稀釋的消息，讓核協議談判增添變數。

伊朗臨時跳票

根據《路透社》報導，原本趨近於談判完成的伊核協議卻陡生變數，伊朗臨時表示，不願將其約60%濃度的濃縮鈾稀釋到3.67%以下，並將多餘的濃縮鈾運送出國的要求，引發一同在維也納談判的德、法、英代表非常不滿，呼籲伊朗停止生產濃縮鈾，並重新展開談判。

先前《法蘭西24》提到，連美國國務院發言人普萊斯都曾表示談判趨近於完成，雖然還有一些要溝通的地方，但仍有努力的空間。歐盟談判代表摩拉則表示，由於俄羅斯想在被西方制裁時與伊朗增加貿易量，因此協商有稍微卡關。而伊朗近日也將關押多年的2位英籍伊朗人釋放，透過釋出善意，增加談判籌碼。

經濟制裁是關鍵

據《以色列時報》報導，伊朗外交部長阿卜杜拉希揚受訪時則表示，伊朗的紅線有4條，其中2條已經解決，但包括經濟制裁等另外2條還有待商榷。過去伊朗就曾呼籲美國等西方國家先取消制裁，才能談減少濃縮鈾，但美國政府對伊朗不信任，不願撤銷制裁，雙方過去就多次因此卡關。

伊朗核協議於2015年簽定，但2018年美國在前總統川普認為伊朗並未遵守條約下片面退出，伊朗隨後也在2020年毀約。後來拜登上台後決議恢復談判，但伊朗不願與美國直接談判，因此美國現在是以間接交涉的方式，由德、法等國代表協助間接談判。

談判從去年4月開始經歷許多波折，如今在最後一步卻又出現波折。

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