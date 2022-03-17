快訊

前參謀總長投書：台灣應效法烏克蘭迅速建立國土防衛能力

開出「確切停戰條件」！普亭致電土耳其總統：願意協商

聽新聞
test
0:00 / 0:00

伊朗拒稀釋濃縮鈾 重挫核協議談判

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
伊朗核協議在談判快完成時又出現波折，引發國際關注。（網路圖片）
伊朗核協議在談判快完成時又出現波折，引發國際關注。（網路圖片）

好不容易進入深水區談判的核協議恐胎死腹中！伊朗政府16日正式拒絕西方要求稀釋已提煉完成之濃縮鈾的要求，引發核協議國家德國、法國與英國痛批伊朗升高區域衝突危機；原本外媒都報導伊核協議已趨近談判完成，卻在不久後跳出伊朗拒絕稀釋的消息，讓核協議談判增添變數。

伊朗臨時跳票

根據《路透社》報導，原本趨近於談判完成的伊核協議卻陡生變數，伊朗臨時表示，不願將其約60%濃度的濃縮鈾稀釋到3.67%以下，並將多餘的濃縮鈾運送出國的要求，引發一同在維也納談判的德、法、英代表非常不滿，呼籲伊朗停止生產濃縮鈾，並重新展開談判。

先前《法蘭西24》提到，連美國國務院發言人普萊斯都曾表示談判趨近於完成，雖然還有一些要溝通的地方，但仍有努力的空間。歐盟談判代表摩拉則表示，由於俄羅斯想在被西方制裁時與伊朗增加貿易量，因此協商有稍微卡關。而伊朗近日也將關押多年的2位英籍伊朗人釋放，透過釋出善意，增加談判籌碼。

經濟制裁是關鍵

據《以色列時報》報導，伊朗外交部長阿卜杜拉希揚受訪時則表示，伊朗的紅線有4條，其中2條已經解決，但包括經濟制裁等另外2條還有待商榷。過去伊朗就曾呼籲美國等西方國家先取消制裁，才能談減少濃縮鈾，但美國政府對伊朗不信任，不願撤銷制裁，雙方過去就多次因此卡關。

伊朗核協議於2015年簽定，但2018年美國在前總統川普認為伊朗並未遵守條約下片面退出，伊朗隨後也在2020年毀約。後來拜登上台後決議恢復談判，但伊朗不願與美國直接談判，因此美國現在是以間接交涉的方式，由德、法等國代表協助間接談判。

談判從去年4月開始經歷許多波折，如今在最後一步卻又出現波折。

【更多精采內容，詳見

伊朗

延伸閱讀

石油為伊朗帶來可觀的經濟效益，卻也讓人民沒有選擇權地陷入仇恨中

邊境鬆綁滿10天本土+0 境外增91例為今年最高

直播／今本土+0、新增境外移入91例 無死亡個案

伊朗跳火節期間多地發生意外 最少19死2,817傷

相關新聞

小摩策略師：股市修正近尾聲 地緣政治風險可能幾周內減弱

摩根大通（JPMorgan）策略師Marko Kolanovic說，科技股、生物科技股和新興市場股市的暴跌可能已接近尾聲...

三月重磅FOMC會議 股匯市後續怎麼看？

Q:隨著升息會議到來，市場從烏俄戰爭開始聚焦美聯儲升息結果，烏俄戰爭導致油價上漲同時加劇通膨問題，市場普遍預計本次美聯儲將升息25基點，升息表示資金正在移動，未來怎麼看待股市及匯市變化？

美元下挫至一周最低 歐元上漲 投資人評估聯準會政策

美元周四下跌觸及一周最低，聯準會（Fed）周三一如預期升息後，投資人消化聯準會的貨幣政策前景。與此同時，歐元走高，投資人...

國際原油重返100美元上方 金價連續二日上漲

原油價格周四重登每桶100美元之上，克里姆林宮的表態為俄羅斯與烏克蘭和談的前景蒙上陰影，投資人也在評估市場供應緊張之際失...

台積電ADR三天漲7.2% 較台北交易溢價3.8%

台積電ADR周四漲0.8%收在106.49美元，較台股溢價3.8%，連漲三天，漲幅達7.2%。

三天漲5.7% 美股續彈創2020年11月來最大三日漲幅

美股三大指數周四漲幅均超過1%，投資人考慮聯準會（Fed）的升息路徑，對俄羅斯債務違約前景的疑慮也有所緩解。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。