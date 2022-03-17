3億人進入糧食危機邊緣，俄烏戰爭又來砸了全世界的「飯碗」

隨著俄烏戰爭仍在持續，小麥價格不斷飆漲，糧食危機愈發嚴重。一些高度依賴小麥進口的國家，遭受糧食短缺的可能性正顯著提高。

世界糧食計劃署（World Food Programme，下稱WFP）表示，從2019年以來，面對嚴重糧食不安全的人口（也就是受到嚴重糧食短缺衝擊，導致生命處於危險之中），幾乎成長了快一倍，從1.35億人增加到2.76億人。

儘管在過去十年裡，已讓1億多人口免於糧食短缺的衝擊，全球也在減少營養不良的成果上有重大進展。然而，近兩年，世界上卻有將近3億人口正受苦於嚴重的糧食危機當中。

WFP更沉痛指出，目前全球有38個國家的4400萬人口，正在處於飢荒邊緣。然而，戰爭、新冠疫情，以及氣候變遷，都是導致全球糧食危機、糧食不安全的關鍵因素。

俄烏戰爭加劇糧食供應問題

戰爭、衝突仍然是導致全球糧食不安全的關鍵因素。世界上有將近60％的人處在糧食不安全的人口，是生活在受到戰爭的地區。俄羅斯入侵烏克蘭以來，不僅直接影響當地居民的糧食安全，更連帶衝擊全球糧食供應。

因為烏克蘭素來被稱為「歐洲糧倉」，擁有全世界肥沃黑土總面積的40％，所有穀物的出口總量僅次於美國，且是世界上最大的葵花籽油、菜籽油等種子油的出口國。

而俄羅斯則是世界上最大的小麥供應國，和烏克蘭加在一起出口的小麥總量占全球的33％，占全球玉米出口的19％。這也衝擊了那些依賴俄羅斯、烏克蘭農產品出口的國家，特別是中東和非洲。

「小麥、玉米、食用油等對糧食安全至關重要，尤其在全球較貧困地區，」美國麻州大學安模斯特分校供應鏈、物流與經濟學教授納谷尼（Anna Nagurney）向美聯社說道。她指出，俄烏戰爭爆發後，有些烏克蘭人留下保家衛國，有超過百萬人出逃至鄰國：「剩下誰能來收割？誰能來幫忙運送呢？」。

聯合國也警告，隨著糧食貿易中斷、未來耕種作物受阻，「目前已創紀錄的糧價恐再暴增22%」，更高的運輸成本、能源價格、勞力短缺等問題，都讓糧食生產變得更加艱難。

瑞典烏普薩拉大學（Uppsala University）的數據發現，2011年至2020年間，全球武裝衝突的數量增加大約50%。《經濟學人》報導指出，發生在緬甸、南蘇丹、敘利亞和葉門的內戰，使人們挨餓。其中在衣索比亞政府軍、民兵，以及平民所發生的暴力事件，讓超過40萬人處於嚴重飢荒，這是自2011年索馬里以來最嚴重的飢荒。

新冠疫情、氣候變遷也連動影響糧食危機

除了戰爭造成糧食不安全性升高之外，新冠疫情、氣候變遷的衝擊也讓糧食短產。

WFP指出：「新冠疫情將糧食危機推升至前所未見的情況。」疫情不止對個人、家庭收入造成影響，且肉類、奶製品、穀物等食品價格更創下十年來的最高價格，也重創糧食供應、各國提供糧食援助的意願。

受到極端氣候的影響，全球各地自然災害頻傳，這也連帶衝擊農作物的生長。

非洲島國馬達加斯加正經歷長達40年以來最嚴重的旱災。在部分地區甚至已有連續四年沒有降雨，飽受連年乾旱衝擊，使得當地無法種不出農作物，WFP就估計當地已超過100萬人面臨飢餓，孩童嚴重營養不良。

聯合國表示，馬達加斯加類似飢荒的情況，「是由氣候所造成的，並非戰爭或衝突」，這也是全球首個「氣候變遷導致飢荒」的國家。

三大重點看懂IPCC最新報告：氣候變遷恐衝擊全球半數人口！

2月28日，聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）發布〈第六次評估報告第二工作組報告：氣候變遷影響與調適〉，身為作者之一的帕爾瑪（Camille Parmesan）就向CNN表示，隨著氣候變化的惡化，更多的原住民將失去他們賴以生存的土地、水和生物多樣性。

而且，愈來愈多的證據也指出，氣候變遷連帶衝擊許多依賴自然生態來獲取食物和生計的地區。未來，各國政府將如何解決糧食短缺，必將成為棘手問題。

（本文出自2022.3.14《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）