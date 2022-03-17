期限到尚無利息支付跡象 俄羅斯美元債券違約風險高懸

俄羅斯美元債券付息期限到周三截止，還沒有跡象顯示債券持有人收到現金。

彭博資訊引述謝絕具名的歐洲和美國債券持有人表示，在各自國家銀行營業時間結束前沒收到美元現金，也不知道是否以美元或盧布到付到在俄羅斯的帳戶。兩支債券的1.17億美元利息本來應該在紐約時間周三結束前完成結算。

俄羅斯財長Anton Siluanov周三重申，美元轉帳有無法順利進行的風險。俄羅斯新聞社引述Siluanov的話報導，俄方已送出付息指示給通常處理交易的美方銀行，但既沒收到拒絕也沒有確認的消息。他本周稍早曾表示，如果轉帳沒能成功，付息會以盧布進行。他說俄羅斯的外匯準備大約有6,400億美元，其中大約3,000億美元被凍結無法動用。

根據美國財政部發言人說，美國的制裁不禁止俄國償付美元債券，至少到5月都是如此。

周四起，俄羅斯有30天寬限期可用美元來支付利息，寬限期結束未付，債權人才能確定發生違約。如果發生這種情況，將是自1917年俄國拒絕承認沙皇債務以來首見外幣債券違約。1998年，俄羅斯曾對本幣債券違約，並宣布暫停兌付外幣債券。

如何處理這次的利息支付，是俄羅斯打算如何管理未來與全球投資人關係的一個關鍵指標。在入侵烏克蘭後的數周內，俄羅斯不僅與商業和政治夥伴關係瓦解，也失去了投資級債信評等，成為全球受制裁最嚴重的國家。

道富銀行SPDR的ETF策略和研究主管Antoine Lesne說：「局勢目前仍不穩定，實施制裁以來一直如此」。