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Fed啟動升息周期 銀行股預料成為大贏家

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
摩根大通、美國銀行和花旗這些華爾街重量級銀行，預料成為美國聯準會（Fed）啟動升息周期的最大贏家。美聯社
摩根大通、美國銀行和花旗這些華爾街重量級銀行，預料成為美國聯準會（Fed）啟動升息周期的最大贏家。美聯社

包括摩根大通、美國銀行和花旗在內的華爾街重量級銀行正成為美國聯準會（Fed）啟動升息周期的大贏家。

標普500指數銀行股指數15日上漲3.7%，創下兩周以來最高水準，漲幅領先其他類股。KBW銀行指數也大漲3.6%。

Fed在美東時間16日下午2時（台灣時間17日凌晨2時）宣布升息1碼，主席鮑爾表示，必要時可能加快緊縮貨幣政策。

Raymond James金融公司私人客戶部投資長Larry Adam說：「金融業是目前市場上最具吸引力的領域之一，利率上升是其中一項誘因，這將有助提升金融業的獲利預期。」

摩根大通15日收漲4.5%，寫下去年1月以來最佳單日表現。花旗漲3.1%，寫下1月6日以來最大漲幅；美國銀行漲3.1%。

銀行通常在升息環境中表現出色，受惠於貸款利率升高，但這也是一把雙刃劍，借款成本升高將削弱貸款需求，影響銀行營收。

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