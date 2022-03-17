道瓊大漲逾500點 Fed升息1碼、鮑爾認為經濟強勁

美股三大指數周三（16日）續漲，道瓊大漲逾500點，投資人擺脫美國聯準會（Fed）宣布升息後最初的緊張情緒，原因是Fed主席鮑爾對經濟的看法樂觀。

Fed如市場預期升息1碼，暗示會進一步升息抑制通膨，在今年剩餘的六次會議上都會升息，預估利率將在年底達到1.75%至2%，這比一些投資人的原先預期更鷹派。不過，鮑爾表示，「經濟非常強勁，」能夠因應政策緊縮，經濟衰退的可能性「不是特別高」。

道瓊工業指數勁揚518.76點，或1.55%，收報34,063.1點，標普500指數漲95.41點，或2.24%，收在4,357.86點，那斯達克指數大漲487.93點，或3.77%，收報13,436.55點。

Fed表示，俄烏戰事和新冠疫情延燒對美國經濟帶來龐大的不確定性，認為「持續升息」是合適的，有助抑制美國40年來最高的通膨。

Leuthold集團首席投資策略師Jim Paulsen表示，投資人可能鬆一口氣，Fed正對急升的通膨採行動。但其他分析師擔心，Fed預期積極升息，可能拖累經濟下滑。

Horizon投資公司投資長Scott Ladner說：「這看起來像是Fed為了消除通膨問題而打算引發經濟衰退，這跟Fed一年前說通膨只是暫時現象一樣鼠目寸光。」

在標普500指數的11大類股中，近來遭拋售的類股漲最多。非必需消費品股和科技股均漲逾3%；通訊服務類股和金融股漲近3%。標普能源股和公用事業股分別跌0.4%和0.2%。

歷史數據顯示，緊縮貨幣政策往往伴隨股市強勁上揚。德意志銀行對1955年以來13個升息周期的研究顯示，在Fed升息的頭一年，標普500指數的平均報酬率為7.7%。

在Fed發表聲明之前，股市盤中持續上揚。同時，俄烏談判也傳出明顯的進展，俄國願意接受讓烏克蘭以類似奧地利或瑞典模式維持中立，且中國大陸誓言維護市場穩定，激勵市場信心。