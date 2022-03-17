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台積電ADR勁揚逾3% 日月光、聯電漲幅更猛

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（16日）隨美股勁揚，台積電ADR大漲3.5%；日月光、聯電漲幅都超過4%。

道瓊工業指數上漲518.76點，漲幅1.55%，收34,063.10點；標普500指數漲95.41點，漲幅2.24%，收4,357.86點；那斯達克指數勁揚487.93點，漲幅3.77%，收13,436.55點。

費城半導體指數大漲159.83點，漲幅5.03%，收3,340.06點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 7.35 +4.55%

中華電 CHT 44.49 +1.99%

台積電 TSM 105.69 +3.53%

聯電 UMC 9.34 +4.24%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 半導體

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