台積電ADR勁揚逾3% 日月光、聯電漲幅更猛

隨著大陸爆發Covid-19初期以來最嚴重的疫情復燃，已經被俄烏戰爭和滯脹風險弄得焦頭爛額的全球經濟可能迎來更大的煎熬。自兩年前武漢出現疫情以來，大陸迅速控制住感染蔓延，相對成功地將干擾降到最低。

2022-03-17 10:58