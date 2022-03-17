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聯準會如預期升息1碼 今年可能再升6次

經濟日報 / 編譯廖玉玲／綜合外電
聯準會（Fed）於台灣時間17日凌晨2時宣布升息1碼，並暗示今年可能再升6碼。 路透
聯準會（Fed）於台灣時間17日凌晨2時宣布升息1碼，並暗示今年可能再升6碼。 路透

美國聯準會（Fed）於美東時間16日下午2時（台灣時間17日凌晨2時）宣布升息1碼，聯邦資金利率目標區間從0-0.25%提高到0.25-0.5%，符合市場預期。

CNBC報導，Fed並暗示，今年剩下的六次會議暫定每次都會升息，到年底利率水準會升抵1.9%，2023年會再升三次，後年則可能不會再調高利率。

除了升息，決策官員還調高對通膨率的預估，認為扣除食物和能源價格的核心PCE，今年會上升4.1%，高於2021年12月時預估的2.7%；GDP則被下修，從去年底預測的4%調降至2.8%。官員尤其提到烏克蘭戰爭的可能影響，對物價和經濟活動都會帶來衝擊。

Fed主席鮑爾將於2:30舉行記者會。

Fed 烏克蘭 戰爭

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