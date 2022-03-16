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三星：將赴陸爭取晶圓代工客戶 看好晶片事業今年表現

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
三星電子共同執行長慶桂顯16日表示，晶片和元件部門今年將有亮眼的表現，因三星電子正改善營運，設法在緊俏的全球市場擴大供應。路透
三星電子共同執行長慶桂顯16日表示，晶片和元件部門今年將有亮眼的表現，因三星電子正改善營運，設法在緊俏的全球市場擴大供應。路透

三星電子共同執行長慶桂顯（Kyehyun Kyung）今（16）日在年度股東會中表示，晶片和元件部門今年將有亮眼表現，因三星電子正設法在緊俏的全球市場擴大供應。

慶桂顯表示，晶片和元件事業今年的表現，預料優於全球晶片製造商預估的9%年成長率，但並未提供更多細節。

他說，三星晶圓代工事業將前往中國大陸開發新客戶，因預估大陸市場將迎來高成長，也將聚焦於擴大供應產能，方法包括改善工廠營運。

這位新上任的三星電子共同執行長表示，三星電子也將提高對客製化晶片的反應能力，尤其是在高性能運算和人工智慧（AI）這類成長領域。

有股東問說，三星晶圓事業製造5奈米或以下晶片的良率不佳，慶桂顯對此表示，一開始擴大生產需要時間，但營運情況顯示持續改善。

慶桂顯補充說，三星電子的目標是提升獲利和擴大供應，方式包括優化產線營運，和持續改善已投入大規模生產的程序。

三星電子

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