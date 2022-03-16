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Fed明天凌晨預料宣布升息1碼 今年升息步調雜音多

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美國聯準會預料將宣布升息。路透
美國聯準會預料將宣布升息。路透

美國聯準會（Fed）在15、16日召開利率政策會議，決策結果將在台灣時間周四（17日）凌晨2時出爐，市場預料升息1碼，代表Fed將邁出一大步，逆轉兩年前為協助經濟度過新冠疫情而實施的格外寬鬆貨幣政策。

本月升息1碼已是市場共識，但接下來的升息步調才是投資人更關心的重點。觀察人士預期，Fed將提供最新的季度預測，預料今年將升息5碼或6碼，2023年可能再升息三到四次。Fed的政策論調可能偏鷹，強調打算繼續升息、對付高通膨

這一回，Fed決策者面臨數月前未見到的獨特問題。經濟學家表示，經濟成長的風險，讓Fed可能無法以原先的步調調高利率，原因是俄國入侵烏克蘭讓通膨惡化、不利經濟成長，而且疫情在中國大陸升溫，封鎖措施干擾供應鏈並使成長減緩。

貝萊德全球固定收益首席投資長Rick Rieder表示：「我認為這場戰爭真的改變這世界，原先預料通膨在今年年中就會下滑，降到更正常的水準。（戰爭）對能源、商品和糧食的影響很實在。我認為確實讓通膨模式變得更糟。」

聯準會也將在金融市場動盪之際升息。由於俄烏局勢不明，再加上擔憂升息，股市已經大跌；油價上周飆高至逼近每桶140美元，但隨後回落，西德州油價15日已跌至每桶約97美元。

Moody’s Analytics首席經濟學家詹迪表示：「我推測金融環境將大幅緊縮，為Fed代勞一些工作。Fed正極力試圖在情勢和避免經濟衰退之間取得平衡。這取決於股市、信用利差、市場氛圍…以及任何其他地緣政治問題。」

詹迪表示，他認為經濟不會陷入衰退，但未來12個月至18個月的衰退機率提高至33%。他說：「Fed立即的反應將是對抗通膨，但眼前之路須考量高油價導致的經濟成長減緩。這是個重要的獨特面向...Fed在整個局勢中已經落後。」

CNBC的調查顯示，市場預測Fed今年平均升息4.7次，使聯邦基金利率在年底達1.4%，預料2023年底達2%。近半受調查者預測，聯準會今年將升息五次到七次。

分析人士認為，Fed正走在政策鋼索上：如果緊縮力道不足，通膨將重創經濟；如果緊縮太多，可能減緩經濟成長。

Fed 通膨

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