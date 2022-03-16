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桃機停電元兇是工人偷剪電纜？ 他怒揭2大疑點「誰編的爛劇本」

油價回落之際美元小漲 日圓保持118之上

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓示意圖。圖／Ingimage
日圓示意圖。圖／Ingimage

美元指數周二收復前一日失地，油價動盪影響歐元，市場設法評估俄羅斯和烏克蘭談判的重要性，以及防疫措施將抑制中國大陸經濟成長的跡象。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）小漲0.1%至99.097，市場在聯準會（Fed）周三公布決策前保持觀望。

歐元兌美元尾盤下跌不到0.1%，報1.0933美元，此前一度上漲近0.5%。英鎊兌美元上漲0.2%，至1.3027美元。

美元兌日圓徘徊在五年最低水平附近，美元兌日圓小升0.1%，報118.335日圓。

布蘭特原油期貨一度下跌多達8%，俄羅斯和烏克蘭正在進行的停火談判緩解了對供應的疑慮，且中國大陸新冠肺炎新增病例增加，暗示經濟成長可能放緩，石油需求將會減少。歐洲經濟和歐元對烏克蘭戰爭和油價特別敏感。

聯準會將發布政策聲明和經濟預測，隨後將舉行記者會。聯準會要在不引發經濟衰退的情況下遏制通膨急升，如今受到烏克蘭戰爭的考驗。

矽谷銀行高級外匯交易員Minh Trang說：「聯準會為今年內規劃的路徑，將比實際升息本身更受關注。」

烏克蘭總統澤倫斯基周二表示，基輔準備接受安全保證，不再追求加入北約的長期目標。周二，俄烏兩國代表繼續視訊和平談判，這是頭一個進入第二天的談判。

Ebury高級市場分析師Matthew Ryan說：「美元處於相當高的價位。需要聯準會給我們一個鷹派的驚喜，才能看到美元進一步上漲，但我認為這一門檻相當高。」

烏克蘭 聯準會

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