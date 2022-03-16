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台積電ADR漲2.8%隨費半反攻 較台北交易股票溢價4.6%

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
台積電。聯合報系資料照
台積電。聯合報系資料照

台積電ADR周二（15日）大漲2.8%收報102.09美元，終止前三日跌勢，較台北交易股票溢價4.57%。費城半導體指數勁揚4.36%。

美股三大指數周二（15日）回神，道瓊工業指數大漲近600點，標普500指數止跌回升。油價續跌和美國最新生產者物價指數升幅低於預期，有助緩解投資人對通膨的擔心，市場正聚焦美國聯準會（Fed）即將公布的決策聲明。

道瓊工業指數勁揚599.1點，或1.82%，收報33,544.34點；標普500指數大漲89.34點，或2.14%，收報4,262.45點；那斯達克指數上揚367.40點，或2.92%，收在12,948.62點。

台灣加權股價指數跌336.98點，收報16,926.06點，失守萬七關卡，台積電跌2.45%，收在558元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 100.46 0.72 98.9 1.57

中華電 CHT 124.66 1.16 125 -0.27

台積電 TSM 583.53 2.81 558 4.57

聯電 UMC 51.21 2.28 50.4 1.61

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 標普 美國

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