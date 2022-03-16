美股回神 道瓊漲近600點 市場聚焦Fed決策會議

美股三大指數周二（15日）回神，道瓊工業指數大漲近600點，標普500指數止跌回升。油價續跌和美國最新生產者物價指數升幅低於預期，有助緩解投資人對通膨的擔心，市場正聚焦美國聯準會（Fed）即將公布的決策聲明。

道瓊工業指數勁揚599.1點，或1.82%，收報33,544.34點；標普500指數大漲89.34點，或2.14%，收報4,262.45點；那斯達克指數上揚367.40點，或2.92%，收在12,948.62點。

布蘭特油價15日收盤跌破每桶100美元，從上周盤中觸及每桶139美元高點回落，這使股市投資人暫時鬆了一口氣。股市今年迄今持續面臨壓力，包括通膨疑慮升高、Fed抑制物價上揚路徑的這蹭不確定性，以及俄烏衝突升高。

美國2月生產者物價指數（PPI）大幅攀升，受汽油等商品的價格急升所帶動。這樣指數預料進一步升高，俄羅斯出兵烏克蘭，已推升原油和其他大宗商品價格進一步上漲。

美國2月PPI比去年同期勁增10%，符合市場預期。2月PPI月增0.8%，略低於市場預估的0.9%。

市場已完全消化Fed即將宣布至少升息1碼的預期，同時密切注意Fed對今年和未來幾年的升息路徑預估。Fed主席鮑爾暗示今年將多次升息。

Kace資本顧問業者管理合夥人 Ken Polcari說：「事實是，PPI數據不如市場預期，因此，鮑爾支持升息1碼似乎是正確的，這就是市場今天的感覺，這種情況到明天可能改變。」

在標普11大類股中，有10個類股上漲，其中科技股和非必需消費品股漲最多，能源股跌近4%，受油價走低拖累。

大型成長股上漲，微軟大漲3.87%、蘋果漲2.97%，這兩者為標普500指數和那指帶來最大的提振。

同時，投資人也密切注意中國大陸急遽攀升的每日新增確診人數，以了解其對全球經濟成長的影響，和注意俄烏談判的最新進展。

達美航空跳漲8.7%，聯合航空急升9.2%，這兩家公司稍早調高本季營收展望，儘管他們降低運能。Arc航空股指數上漲5.6%。