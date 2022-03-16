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國際原油驚人崩跌 五天內跌到熊市 暫解停滯性通膨疑慮

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
圖為伊朗阿薩盧耶港的南帕斯天然氣田。路透
圖為伊朗阿薩盧耶港的南帕斯天然氣田。路透

國際油價周二下跌，短短五天就自高峰遁入熊市，中國大陸擴大抗疫封鎖為全球需求帶來了風險，也拖累基本金屬也走低。金價連三天下跌，主要大宗商品價格在聯準會（Fed）政策會議前夕回落，緩和引發停滯性通膨的疑慮。

油價五天跌成熊市

紐約原油期貨連續兩個交易日下跌，收於每桶97美元下方；布蘭特原油收於100美元以下。4月交割的西德州中級原油（WTI）期貨下跌6.57美元，跌幅6.4%，結算價報每桶96.44美元，自3月8日創下的2008年8月1日來最高價位123.70美元回落22%。

5月交割的布蘭特原油期貨價格下跌6.99美元，跌幅6.5%，結算價報每桶99.91美元，也自2008年最高收盤價127.98美元回落22%。

俄羅斯外長拉夫羅夫表示對俄羅斯的制裁不會影響伊朗核子談判，引發了對協議可能達成的樂觀情緒，導致油價漲勢消退。然而，俄羅斯總統普亭指責烏克蘭、給雙方的談判前景蒙上陰影之後，油價又收回部分跌幅。

ThinkMarkets分析師 Fawad Razaqzada 另有解讀，他認為，油價狂瀉最大主力在於「投資人明白歐洲短期內不會斷絕俄羅斯的供油，其他都是其次，包括伊朗恢復供油。」

「希望和恐懼這兩種強烈的情緒在影響市場交易，」 CIBC Private Wealth Management的高級能源交易員Rebecca Babin表示，「但其中任何一個都不會改變供需失衡問題」。

金價三連跌

聯儲會本周料啟動加息周期，以遏制處於40年高點的通貨膨脹。Ava Trade首席市場分析師Naeem Aslam表示，金價過去三天走低，主要是因為油價回落，帶來了通膨可能會有所降溫的正面跡象。

紐約時間下午5點，現貨黃金下跌1.7%，收於每英兩1,917.94美元； 白銀現貨下跌0.6%，報24.8932美元。

鋁價領跌

鋁期貨率倫敦金屬交易所（LME）工業金屬下跌，一度跌3%，延續周一跌勢。

LME的鎳交易將在周三恢復，鎳市場因歷史性的軋空而被暫停交易已逾一周。

中國大陸自疫情初期以來單日新增病例首次超過5,000例，各地都在推行防疫限制措施，上海對所有建設工程實施「封閉式」管理。

基本金屬「普遍受到中國防疫封鎖和戰爭溢價收縮的雙重打擊，」盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，「這些都有助於抵銷揮之不去的俄羅斯供應疑慮。」

歐盟在針對俄羅斯的最新一輪貿易限制中，排除了鋁、銅和鎳。制裁主要針對的是成品鋼進口。

當地時間下午5:51，LME鋁價下跌1.3%，結算價報每噸3,277.50美元。銅價下跌0.3%。

俄羅斯 油價 金價

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