禁止加密貨幣法案 歐盟投票拒絕

新型態加密貨幣犯罪日漸猖獗、加上開採加密貨幣耗電量高，歐洲委員會祭出禁止加密貨幣的草案，但卻因為大多成員國仍垂涎於該產業龐大的經濟效益，該法案卻意外遭到歐盟投票否決！加密貨幣專家指出，該法案雖然只限制加密貨幣的碳足跡，但因為此技術用電量相當大，此法令相當於對加密貨幣的全面禁令。

加密貨幣耗電量大

《半島電視台》報導，歐盟14日針對監管加密貨幣市場草案進行投票，包括開採加密貨幣期間不得耗費過量的電能等規定，最後投票結果為23 票贊成、30 票反對和 6 票棄權，法案遭否決。

加密貨幣專家表示，該草案其實就是針對比特幣、以太幣等加密貨幣的全面禁令，因為這些加密貨幣倚靠區塊鏈機制來運作，但其中涉及大量電能的使用。所以該提案要求加密貨幣改善碳足跡，就已經相當於禁止加密貨幣在歐盟通行。

支持加密貨幣通行於歐盟的人表示，限制企業或民眾在開採加密貨幣時，僅能使用可再生能源，來降低其對環境的影響。但現行狀況是隨著比特幣等加密貨幣愈來愈受到歡迎，該產業的碳足跡明顯增加許多，根據劍橋金融中心的數據顯示，到了2022年初，光開採比特幣的耗電量，就已超過挪威整個國家的耗電量。

國家領導法規訂定

《CNBC》報導，德國、西班牙、義大利、奧地利、盧森堡與荷蘭六個國家，正試圖引領歐洲制定加密貨幣法規，尤其在涉及反洗錢（AML）法律時，盼歐盟能夠共同建立加密貨幣監督委員會，密切關注從事加密貨幣交易的金融機構和銀行。

全球對加密貨幣的監管正愈來愈加嚴格，許多相應的新型態犯罪也因此興起，導致歐盟不得不對加密貨幣祭出更加嚴格的法規。與此同時，加密貨幣行業本身，也被朝向透明化交易的方向前進，才能通過日益嚴格的監管機制。

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