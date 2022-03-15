俄烏鏖戰為何比特幣不跌反漲？原來，美國要用它打新冷戰

股市連續多日重挫，比特幣卻率先回穩，更在3月9日驚漲9.57%。真相，可從拜登同一天緊急簽署的加密貨幣行政命令看出端倪：美國已決定在未來啟動「虛幣新冷戰」，結盟幣圈勢力左打俄羅斯、右踢中國數位人民幣。背後助攻的民間業者，則是這位號稱「加密界祖克柏」的30歲幣圈金童。他正是拜登競選期的第二大金主。

當2月24日俄烏戰爭正式爆發，比特幣曾被許多人恐慌拋售，下跌到3萬4000美元。然而，這兩週當股市持續走弱，比特幣卻率先反彈回4萬美元，並於3月9日一天暴漲9.57％。第二大的以太幣也有7％漲幅。

與之連動的，是最近美國政府對於加密貨幣的立場，終於從先前的保守，改為積極進攻。

從本週三（3／9）拜登緊急簽署的加密貨幣行政命令，就可看出來。內容明指，美國勢必得在數位資產領域取得全球領先地位，才有辦法制衡他國。同時認可了加密貨幣對於美國人來說雖有風險，卻也帶來機會，不再完全視為洪水猛獸。

也難怪，美國幣圈專家，如Bitwise執行長麥特．豪根（Matt Hougan），3月9日接受《CNBC》專訪時，就指出這個命令是一個正面的信號，代表加密貨幣將因為政策利多，進入新一波牛市。

美國正全面接管區塊鏈

台灣出身創投、在紐約創立源鉑資本的胡一天則指出，其實近期，不論是拜登政府、美國國會與當地幣圈業者的動向，都可以發現美國正在想辦法全面接管區塊鏈，政府與民間逐漸找到分進合擊的方式。

而納入監管，並不是打壓，而是讓它合法化。這是好事。畢竟一個產業的長期穩健發展，絕對需要政府認可。

至於，美國政府為何決定擁抱虛幣？豪根分析，和美國近期對中、俄啟動新冷戰的布局息息相關。

首先，美國最懼怕的仍是中國大陸崛起。

北京政府今年（2022）藉著冬奧期間，向前來參加比賽的各國選手與遊客推廣數位人民幣，就讓美國政界警鈴大作。因為數位人民幣以前只在中國大陸內部測試，冬奧是首次打入國際。若持續成功，終將危及美元霸權。

據《路透社》報導，共和黨參議員帕特．圖米（Pat Toomey）便在2月寫信向拜登警示，認為美國政府該密切關注數位人民幣在冬奧的成果，還要求美國總統拜登（Joe Biden）必須在3月7日前，提出美國政府因應數位人民幣的新政策，包括發展數位美元的計畫等。

而當2月下旬，俄烏戰爭爆發，如何阻止俄羅斯資金從加密管道出逃，更讓美國意識到切入虛幣戰場，已勢在必行。

因為，當歐美各國決定透過禁止使用SWIFT國際清算系統來制裁俄羅斯之後，包括烏克蘭政府，以及許多金融專家便憂心，俄羅斯政客有可能改用比特幣等加密貨幣避開制裁。

豪根也分析指出，畢竟幣圈生態早已相當蓬勃多元，要全面圍堵這類資金出逃，美國政府光是自己發展數位美元還不夠，還需要全球私人區塊鏈社群，願意和美國協防，才可能成功。

另外，數位美元若能和美國，或其他民主國家一流的加密貨幣業者結盟，在虛擬世界的力量，自然比視任何私人虛幣交易為非法、只容許北京政府掌控的數位人民幣，會來得更容易壯大。

加密貨幣界「祖克柏」，是拜登競選大金主

那麼，美國民間幣圈的勢力，又在哪裡？

其實，近期一位幣圈金童的積極介入，已讓當地政府與幣圈的合作帶來了正面進展。那即是全球Top2虛幣交易平台FTX的創辦人山姆．班克曼-佛里德（Sam Bankman-Fried，簡稱SBF）。

SBF是誰？現年30歲的他出身加州，在麻省理工學院物理系畢業後，曾做過華爾街交易員，在2017年先創業了虛幣量化交易公司Alameda Research。在2019年，則創立了FTX，以專業交易員使用的虛幣交易平台做出市場區隔，在全球取得大成功。目前衍生品交易量在全球僅次於幣安，是第二大平台。今年1月估值更已達320億美元。

也因為這兩次成功的創業，他的個人身價超過250億美元，去年29歲時就登上富比世400大富豪榜第32名。

對美國政壇來說，頂著不羈爆炸頭的SBF，遠比傳統幣圈人討喜。他不是怪怪駭客，待過華爾街，有生意頭腦；父母都是法學教授，讓他很懂得和保守監管機關打交道。

之前投資過他的矽谷創投500 Mobile Collective合夥人楊珮珊（Edith Yeung）就稱許說，SBF正是加密界的馬克．祖克柏。因為一個成功事業老闆需要的多元特質，他全都有。

不過，SBF更重要的是撒錢不手軟，拜登參加2020年總統競選，他是僅次媒體大亨彭博的第二大金主，捐助金額520萬美元。

在美國今年相當關鍵的中期選舉，他已砸重金遊說許多國會議員，力道超過臉書、谷歌，預期將促使許多支持加密貨幣合法化的法案通過。

俄烏戰爭，他火速行動宣揚「加密友好」

在這次俄烏戰爭爆發後，他也是動作最多的幣圈老闆：

先是火速宣布FTX平台要捐給每個已在烏克蘭註冊的用戶25美元，以幫助當地民眾度過難關；隨後表態該平台不會為俄羅斯銀行機構提供法幣兌換服務，顯然積極助攻美國制裁行動。

雖然被不少人批評藉著戰爭搞行銷，SBF很懂拜登的心，適時展現了幣圈業者在俄烏戰爭中扮演的關鍵角色，也成為這次行政命令能火速通過的助攻戰友。

對於美國來說，新冷戰時代的軍備競賽，不只要研發新武器、上太空與布建衛星，虛擬貨幣更成了新焦點，才有辦法制衡在這領域起跑較早的中國大陸與俄羅斯。

而被納入為戰略產業，也讓曾被「股神」巴菲特（Warren Buffett）指「毫無價值」的加密貨幣，在新時代找到了自己存在的理由。

豪根樂觀預測，在政府政策大開下，未來各類加密貨幣支付工具，或投資商品服務，成為民眾生活要角的時代即將來臨。美國財政部長葉倫（Janet Yellen）昨日（3／9）隨後表示，要深入研究的穩定幣，更已是近期最熱門的虛幣，如USDT（泰達幣）、USDC、UST等。

美國能否因此制衡中俄？後勢很難說。不過幣圈的美國霸權正在形成中，是可以確定的態勢，未來將如何主導區塊鏈產業發展？值得密切關注。

（本文出自2022.3.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）