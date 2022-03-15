金價突破2000美元，通膨及戰爭效應下會再創新高嗎？

在俄烏戰事牽動全球經濟的背景中，諸多大宗商品價格上揚。金價也在通膨加速的背景中，兩個月內躍升了逾12％，逼近新冠疫情衝擊中的歷史高位。依照其漲勢，金價再創歷史新高的那天已經不遠。

在3月7日間突破每盎司2000美元大關後，金價在8日持續攀升，來到2047美元左右。與2020年8月新冠肺炎疫情擾動全球經濟時的2072.50美元高點，僅餘咫尺之距。

俄烏戰事伴隨著規模龐大的經濟制裁，在全球掀起一波金融動盪及能源、物料供應焦慮。加上戰爭爆發前，多國通膨速度已處於數十年間的高點，多重效應使得大筆資金投向避險資產。

金融經紀公司「High Ridge Futures」金屬交易部主管梅格（David Meger）對《路透》（Reuters）表示，能源、穀物與金屬價格的上揚都加劇了通膨的壓力。加上股票市場的動盪與地緣政治的風險，也將帶動黃金避險需求，都是持續支持金價的驅力。

中國大陸則是出現搶購黃金的現象。大陸多家媒體報導，北京、成都多家金店、銀行和當舖發現，在「買漲不買跌」的心態影響下，金條更為暢銷。

中國銀行的工作人員透露：「近期金價上漲後，買金條的人特別多，我們的庫存都要賣完了，已經補了幾次貨。買金條的客戶主要是中老年人，他們有閒錢就會來買一點放著。」

高盛再度調升金價預期，六個月後達2500美元

在這樣的背景中，高盛（Goldman Sachs）再度上調了對金價的預期。將未來3、6、12個月的高點預設從每盎司1950、2050、2150美元，調升到2300、2500和2500美元，市場相當看好金價。

在1月時，高盛已調升過一次金價預測，認為美國經濟成長減緩、可能增加對黃金投資。如今在通膨加速、地緣政治不確定性加強的多重驅力作用下，再度調升黃金預期價格。

在估測2022年將多次升息的預期中，金價在2021年收於1828.6美元，當年下滑了2.9％。理論上，由於持有黃金無法帶來利息收益，在升息的環境中金價應該會走低。

但實質利率還需考慮通膨情形，且歷史經驗顯示，1980年代以來，金價在數次美國聯準會升息之後的六個月，有10％～20％的提升，僅有幾回例外。高盛認為，這一次金價與實質利率的負相關也會被打破。

受到猛烈經濟制裁的俄羅斯與其他國家，可能會傾向持有而非賣出黃金，投資者與央行的需求增加，也是另一項支持金價的因素。

石油、金屬也漲價，可望適應調節穩定價格

在英、美宣布停止進口俄羅斯石油後，原油價格再度上揚。在阿拉伯聯合大公國於3月9日示意願意增產救援、緩解油價漲幅前，倫敦北海布蘭特原油5月交割價一度逼近每桶130美元。

俄羅斯的鈀礦出口約占全球的三成，受到重重制裁之下，顯著地提升了交易及運輸的難度。在市場焦慮氛圍中，鈀價已於今年（2022）內上揚了超過60％，7日漲至每盎司3440.76美元的歷史新高。

鈀的主要用途是生產汽油車引擎的觸媒轉化器以淨化排氣，加上俄羅斯出產的鋁和鎳也是製車重要原料之一，這波戰事制裁也讓車廠十分擔憂遭受波及。

不過就長期而言，供應鏈在適應制裁的衝擊、並進行相應的調節後，價格應會下滑。另在電動車市占率逐漸提升的趨勢中，汽油車對鈀礦的需求量也會減少。

俄烏戰爭帶來了前所未見的經濟制裁，後續影響難以預測，這包括供應鏈及各經濟體能夠適應的幅度與速度。

分析機構「DailyFX」策略分析師楊燕（Margaret Yang）則認為，這波金價漲勢的主要驅力來自於地緣政治危機，一旦政治危機淡去，金價也會跌回1800美元的水平。

（本文出自2022.3.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）