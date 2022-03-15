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靠石油供應搭橋 美、委關係能解凍？

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導

【台灣醒報記者宋秉謙綜合報導】俄烏戰爭可能讓美國與委內瑞拉的關係轉晴？外媒14日分析，美、委之間交惡多年，美因委國總統馬杜洛迫害人權等問題而制裁，委國也以美國不合理介入該國內政反擊，但近期因對俄制裁導致石油需求加重，兩國密切進行相關商談，上週末馬杜洛也釋出善意，不只釋放監禁的美國公民，還高喊雙方就該如此友善、互惠。

石油讓美、委交好

過去美國與委內瑞拉關係嚴峻，近年來美國不滿委內瑞拉總統馬杜洛的表現，他在人權迫害與腐敗販毒等問題，甚至被美國名義上起訴，馬杜洛自然也回擊，認為美國不合理的介入該國內政，其後雙方關係形同水火，在2019年該國總統鬧雙胞事件，美國力挺馬杜洛的對手、瓜伊多。

根據《外媒》整理報導，但近期俄烏戰爭使西方世界對俄進行經濟制裁後，反而讓美國與委內瑞拉關係有所轉機，其理由就是為了石油，委內瑞拉的石油被視為彌補俄石油禁止出口的替代方案之一，歷史學家瑪雅提到，這跟二戰時期如出一徹，當時美國也是派遣優秀大使駐委，維持兩國關係，確保石油供應。

馬杜洛釋出善意

近期雙方政府高層就會面商談過，被認為是破冰的代表，而馬杜洛也大氣連續釋出善意，上週釋放兩名被監禁的美國公民，隨後又在該國演說上表示，美國與委內瑞拉本就該團結一致，本次外交會議相當成功，更保證與該國反對派在墨西哥舉行會談，積極針對雙方近年來有齟齬的議題，並表態會退一步。

不過，事情會這麼順利嗎？據《財金時報》報導，不少人都質疑美國與委內瑞拉的外交態度轉變過快，美洲委員會副主席方斯沃斯表示，雙方才會面幾次，別把多年摩擦想得太簡單，美、委可能只是檯面上虛偽，檯面下各有打算。

美國不能太樂觀

專家也潑冷水分析，別以為委內瑞拉的石油供應是靈丹妙藥，戰略研究員伯格提到，委國是有巨量的石油儲量不假，但其基礎建設多年失修，當局根本沒有遠見更新，當前只佔全球石油供應不到1%，「如果美國以為委國石油設備像是家裡的水龍頭一樣，打開就能簡單獲取，那真是想太多了！」

至於委內瑞拉在打什麼算盤，外媒推測，馬杜洛可能想要回被美國與盟友沒收的委國海外資產控制權，其中包含美國煉油商雪鐵戈（Citgo，委國國有公司PDVSA有部分股份），以及英國銀行的委內瑞拉央行黃金。

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