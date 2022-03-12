快訊

大S再嫁具俊曄 汪小菲沉默多日終於回應

悲情台南又傳多區停電 黃偉哲對台電撂重話：加油好嗎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「公司不能只由一名高層職掌」 股東提案要巴菲特卸任

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
波克夏董事長巴菲特。路透
波克夏董事長巴菲特。路透

波克夏公司（Berkshire Hathaway）11日宣布，今年的股東大會預定4月30日舉行，且回歸實體會議。而今年的股東提案中，竟有一個是要「股神」巴菲特卸任董事長。波克夏呼籲股東屆時在會中反對這項提案。

波克夏在股東會前發布的委託書中表示，今年收到的股東提案中，有四項希望不會在下月底的股東大會中通過，其中一項是「美國國家法律和政策中心」（National Legal and Policy Center，NLPC）所提，希望巴菲特能交出董事長職務。

NLPC表示：「我們認為這些職位（高層），都具備各自不同的職責，對企業體質的健全至關緊要，但公司若只由一名高層職掌，會削弱這種結構，從而弱化公司治理。」NLPC是一家非營利組織。

然而，波克夏呼籲股東反對此案，支持巴菲特繼續擔任董事長，「董事會認為，只要巴菲特仍是波克夏執行長，就會持續兼任董事長。然而，一如巴菲特過去多次所提，一旦他卸任執行長，將會有一位非管理職的董事擔任董事長。」巴菲特持有波克夏32%的投票權。

從1965年來便由巴菲特掌舵的波克夏，也在委託書中揭露主管薪酬；現年91歲的巴菲特，2021年領取37萬3,204美元，低於前一年的38萬328美元，不過他的年薪25年來始終都是10萬美元，他也不領獎金，其餘都是巴菲特個人保鑣和居家維安的支出，由公司支付。

相較於其他大型企業的執行長，巴菲特的薪資明顯偏低，但他持有波克夏16.2%股權，是他1,179億美元身家的主要來源，也因而能位居全球第五大富豪。

巴菲特 波克夏

延伸閱讀

俄烏戰爭 資金外逃讓港股跌不休！謝金河：昨日台灣今日香港...最貼近

致股東公開信 股神釋出風向球

波克夏 上季淨利躍增11％

跳脫價值陷阱

相關新聞

褲袋要勒更緊了 聯合國：俄烏戰事恐讓糧價再漲20%

聯合國警告，由於俄羅斯入侵烏克蘭阻斷了糧食貿易並減少未來收成，已飆破新高的糧食成本可能再漲逾20%。

「公司不能只由一名高層職掌」 股東提案要巴菲特卸任

波克夏公司（Berkshire Hathaway）11日宣布，今年的股東大會預定4月30日舉行，且回歸實體會議。而今年的...

俄烏戰爭以來首見 油價周線收黑

國價油價周線收黑，是俄烏戰爭以來首見，並寫下去年11月來最大單周跌幅，交易商仍在評估供油展望，俄烏戰事和伊朗核協議的談判...

企業獲利展望黯淡 高盛下修美股標普500指數目標價

高盛下修美股標普500指數年終目標價位，從4,900點下調為4,700點，因經濟成長和企業獲利前景漸趨黯淡。然而高盛的新...

上月晶片到貨等待期又拉長 平均要等半年以上

彭博資訊引用海納金融集團（Susquehanna）的研究資料報導，上個月全球晶片從下單到交貨的前置時間（lead tim...

俄烏戰事氖氣斷供 台韓半導體廠8年前已採多元供氣

烏克蘭供應全球半數氖氣，現因俄烏戰事恐斷供。專家分析，台韓等半導體廠早採分散供應策略、影響面小，但歐美中小型半導體整合元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。