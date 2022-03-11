路透：烏克蘭斷供全球半數氖氣 晶片荒恐加劇

隨著俄軍加強在烏克蘭攻勢，烏國2大氖氣供應商被迫暫停運作。這2家公司供應全球約50%半導體主要光源原料，其客戶也包括台灣半導體公司。台灣經濟部回應表示，台企有安全庫存，短期內供應無虞。

路透社報導，根據2家公司和市調機構Techcet的數據，全球約45%至54%的半導體級氖氣（主要用於製造晶片的雷射設備）都來自烏國2大氖氣供應商Ingas和Cryoin。Techcet估計，去年用於晶片生產的全球氖氣消費量約540公噸。

據路透聯繫到的公司代表，因俄軍加強火力攻擊烏國各城市，殘忍殺害平民、並摧毀重要基礎設施，2家公司皆已暫停營運。

美國投資研究機構CFRA Research分析師齊諾（Angelo Zino）表示，雖然晶片製造商手上的氖氣庫存量估計差異很大，但如果衝突持續蔓延，生產可能受到重大影響。

齊諾說，「如果庫存於4月耗盡，且晶片製造商沒有在世界其他地區鎖定訂單，這可能意味更廣泛供應鏈將受到進一步限制，廠商也無法為許多重要客戶生產終端產品。」

Ingas總部位於烏克蘭東南部港口城市馬立波（Mariupol），當地已被俄軍團團包圍。Ingas商務長阿維德基（Nikolay Avdzhy）透過電郵告訴路透社，在俄國入侵前，Ingas每月可生產1萬5000到2萬立方公尺氖氣，其中75%供應給晶片產業，客戶遍布台灣、韓國、中國、美國和德國。

Cryoin公司主管也表示，該公司氖氣月產量約1萬至1萬5000立方公尺，總部位於黑海沿岸歷史港市敖德薩（Odessa）。早在俄軍2月24日發動攻擊時，為確保員工安全，該公司就已暫停營運。

據美國國際貿易委員會（US International TradeCommission）統計，在2014年俄羅斯準備併吞克里米亞半島（Crimea）時期，氖氣價格就已暴漲600%。

受到COVID-19疫情影響，全球晶片原本就供不應求，部分公司甚至因此縮減生產規模。如今，Ingas和Cryoin傳出斷供，恐帶來漲價、加劇晶片荒威脅。

專為全球電子業提供市場情報的Supplyframe公司行銷長巴奈特（Richard Barnett）表示，烏克蘭以外的公司能開始生產氖氣，但需要9個月至2年的時間才能大幅增加產能。

但齊諾指出，由於許多企業認為，烏克蘭戰爭造成的供應短缺只是暫時現象，因此可能也不願在這方面加強投資。