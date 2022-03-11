晶片業恐斷氣 烏克蘭暫停生產占全球一半的氖氣
隨著俄軍加強攻勢，烏克蘭兩大氖氣供應商Ingas和Cryoin已暫停營運，全球用於晶片製程中約一半的氖氣產量都受影響，恐帶來漲價、加劇晶片荒的威脅。
根據路透從這兩家公司和市調機構Techcet取得的數據，全球約45-54%半導體級（用於製造晶片的微影製程）氖氣，來自烏克蘭的Ingas和Cryoin。Techcet估計，去年全球用於製造晶片的氖氣消耗量，達到540噸左右。
根據路透聯絡到的公司代表，這兩家公司已關閉營運據點，因俄軍加強對烏克蘭各城市的攻擊，殺害平民、並摧毀關鍵的基礎建設。Ingas總部位於馬立波，而馬立波已被俄軍包圍。
Cryoin則位於敖德薩。當俄軍2月24日開始發動攻擊，該公司為了確保員工安全，便已暫停營運。
這兩公司生產中斷，恐進一步影響全球晶片產量。在新冠疫情推升手機、筆電、後來還有汽車的需求後，目前晶片已供應吃緊，迫使部分公司暫緩生產。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言