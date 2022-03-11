晶片業恐斷氣 烏克蘭暫停生產占全球一半的氖氣

隨著俄軍加強攻勢，烏克蘭兩大氖氣供應商Ingas和Cryoin已暫停營運，全球用於晶片製程中約一半的氖氣產量都受影響，恐帶來漲價、加劇晶片荒的威脅。

根據路透從這兩家公司和市調機構Techcet取得的數據，全球約45-54%半導體級（用於製造晶片的微影製程）氖氣，來自烏克蘭的Ingas和Cryoin。Techcet估計，去年全球用於製造晶片的氖氣消耗量，達到540噸左右。

根據路透聯絡到的公司代表，這兩家公司已關閉營運據點，因俄軍加強對烏克蘭各城市的攻擊，殺害平民、並摧毀關鍵的基礎建設。Ingas總部位於馬立波，而馬立波已被俄軍包圍。

Cryoin則位於敖德薩。當俄軍2月24日開始發動攻擊，該公司為了確保員工安全，便已暫停營運。

這兩公司生產中斷，恐進一步影響全球晶片產量。在新冠疫情推升手機、筆電、後來還有汽車的需求後，目前晶片已供應吃緊，迫使部分公司暫緩生產。