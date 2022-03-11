中概股ADR昨天為什麼崩跌？創下金融風暴來最大跌幅

美國證管會（SEC）將五家在美掛牌陸企列入可能除牌名單，引發在紐約交易的美國存託憑證（ADR）自全球金融危機以來最猛烈爆跌。

那斯達克金龍中國指數周四暴跌10%，創下2008年10月以來最大單日跌幅。阿里巴巴和百度重挫至少6%，蔚來汽車和小鵬汽車跌幅也都超過了9%。

美國證管依據《外國公司問責法》公布五家陸企名單，分別為百濟神州、百勝中國、再鼎醫藥、盛美半導體和和黃醫藥。此法要求外國公司必須提交文件供會計審查，若不配合將面臨除牌下市。被列名的五家公司如果連續三年不遵守《外國公司問責法》的審計要求，就可能會被美國交易所除牌。五家被點名的公司全都大跌作收，未被列名為阿里巴巴和百度也聞聲重挫。

KraneShares投資長Brendan Ahern說，「捲土重來的退市擔憂是中概股慘遭拋售的主要原因」，再加上俄烏局勢和前夜港股漲幅較小，都影響美國時段的交易 。

大陸證監會周四晚間發表聲明稱，近一段時間該機構和財政部持續與美國公眾公司會計監督委員會開展溝通對話並取得積極進展，相信雙方通過共同努力一定能夠儘快作出符合兩國法律規定和監管要求的合作安排。

儘管周四遭遇嚴重拋售，但並非所有的分析師都認為應該拋售。 花旗集團分析師Alicia Yap認為，「我們認為SEC的更新並非新消息，如果公司連續三年未能按SEC的規定的做出披露，那麼ADR摘牌的實際風險要到2024年至2025年才可能成為現實」。她說：「我們建議買入已經在香港上市的大型股ADR。」