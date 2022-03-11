油價下跌 通膨形勢引發需求疑慮 金價小漲鋁上漲

原油價格上漲走勢暫歇，美國通膨率再創40年新高，令市場擔憂油價飆升可能導致需求受到破壞。黃金價格維持漲勢，烏克蘭與俄羅斯外長的會談未能就停戰問題取得進展。鋁價上漲。以下是整理自彭博的商品行情：

油價下跌

原油價格漲勢暫歇，紐約原油期貨周四結算價跌2.5%，結算價報每桶106.02美元。布蘭特原油5月份合約下跌1.81美元，結算價報每桶109.33美元。

OPEC+和俄烏戰爭方面均無新進展之際，油價與美元之間呈現典型的負相關關係。隨著美元走揚，以美元計價的大宗商品價格下跌。

周四，俄羅斯和烏克蘭兩國外長在土耳其舉行了會議，但會議未能取得任何結果。

油價「開始小幅走低，因為投資人開始擔心停滯性通膨風險可能對原油需求短期前景造成重大衝擊」， Oanda高級市場分析師Ed Moya表示，「最新的通膨報告顯示，一切都變得更貴，發生在烏克蘭的戰爭可能會令價格漲勢持續到夏季，這可能會導致原油需求遭到破壞」。

OPEC+已回絕了消費國的增產呼籲，並稱油價飆漲是地緣政治緊張局勢所致，而不是供應短缺。

金價小漲

黃金價格維持漲勢，此前烏克蘭與俄羅斯外長的會談未能就停戰問題取得進展。

「投資人將繼續透過購買黃金來對通膨避險，」荷蘭銀行高級貴金屬策略師Georgette Boele在報告中寫道：「但隨著聯準會持續升息，我們預計美元也將走高。」

紐約時間16:32，現貨黃金上漲0.2%至每英兩1,996.10美元，周三下跌2.9%，為2021年1月以來最大跌幅。 4月交割黃金期貨上漲0.6%，結算價報2,000.40美元。鈀金、白金下跌，白銀上漲。

鋁價上漲

鋁價上漲，此前英國宣布制裁包括億萬富豪Oleg Deripaska在內的一些俄羅斯個人，另外力拓則計劃停止向一家俄羅斯擁有的氧化鋁廠發貨。

Deripaska在En+ Group International PJSC持有股份，後者是全球最大鋁生產商之一俄鋁的母公司。

力拓計畫停止向俄鋁位於愛爾蘭的一家精煉廠供應鋁土礦和採購氧化鋁。這家冶煉廠是歐洲鋁行業的關鍵供應商。

俄羅斯入侵烏克蘭擾亂了大宗商品市場，過去兩周，從石油到小麥等各種商品的價格都在飆升。現在這場戰爭正在開始產生更廣泛的影響，因為對俄羅斯企業的制裁，以及一些企業的自我限制措施，都壓制了這個全球重要原物料出口國的輸出。

「鋁今日反彈，可能是因為俄羅斯其他一些寡頭受到了制裁，」包括Deripaska在內， ED＆F Man Capital Markets分析師Ed Meir說：「所有這些人都在槍口之下，使得與他們下屬的公司打交道變得更麻煩」。

倫敦時間下午5:53，倫敦金屬交易所3個月鋁期貨上漲2.6%，結算價3,427.50美元，盤中一度上漲6.5%，創出2018年4月以來的最大盤中漲幅。其他主要LME金屬中，銅上漲1.2%，鋅價下跌2%。