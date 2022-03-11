歐洲央行鷹派立場仍難擋歐元頹勢 美元隨通膨高漲走升

歐元周四走貶，回吐歐洲央行決策會議後的漲幅，央行鷹派基調未能撐起歐元。美元在美國通膨數據公佈後走高。

歐洲央行決策者出人意料決定加速撤出貨幣刺激措施，可見目前更關注創紀錄的通膨，而非經濟成長面臨的威脅。歐洲央行總裁拉加德說：「發生在烏克蘭的戰爭形成重大的通膨上揚風險，尤其是對能源價格而言。」

歐元下跌0.8％至1.0992，在主要貨幣中表現最差；在歐洲央行政策會議之後一度上漲0.4％。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.6%至98.507。

Brown Brothers Harriman的Win Thin寫道：「如果歐洲央行出乎意料地鷹派也不能將歐元推升至1.11美元以上足夠高的價位，那說明有些人現在是趁歐元強勢的時候賣出，而不是逢低買入。」

BK Asset Management外匯策略部門董事總經理Boris Schlossberg說，「歐元遭受雙重打擊：歐洲央行仍然是相對鴿派，經濟成長明顯較弱，通膨上揚，市場真正開始消化在美元和歐元之間的利差」。

歐洲央行在疫情後的緊縮周期中落後聯準會和英國央行等其他主要央行，這給歐元帶來了壓力。

美國通膨數據強化了對聯準會3月升息的押注。數據公佈後，市場對聯儲會緊縮政策的預期保持穩定，已反映升息25個基點。

美元兌日圓升值0.2％至116.10，連續四日走高。美元兌加幣跌0.4％至1.2753。