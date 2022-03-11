快訊

濃霧特報能見度差 吳德榮：逐日回暖高溫上看30度

歐洲央行鷹派立場仍難擋歐元頹勢 美元隨通膨高漲走升

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

歐元周四走貶，回吐歐洲央行決策會議後的漲幅，央行鷹派基調未能撐起歐元。美元在美國通膨數據公佈後走高。

歐洲央行決策者出人意料決定加速撤出貨幣刺激措施，可見目前更關注創紀錄的通膨，而非經濟成長面臨的威脅。歐洲央行總裁拉加德說：「發生在烏克蘭的戰爭形成重大的通膨上揚風險，尤其是對能源價格而言。」

歐元下跌0.8％至1.0992，在主要貨幣中表現最差；在歐洲央行政策會議之後一度上漲0.4％。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.6%至98.507。

Brown Brothers Harriman的Win Thin寫道：「如果歐洲央行出乎意料地鷹派也不能將歐元推升至1.11美元以上足夠高的價位，那說明有些人現在是趁歐元強勢的時候賣出，而不是逢低買入。」

BK Asset Management外匯策略部門董事總經理Boris Schlossberg說，「歐元遭受雙重打擊：歐洲央行仍然是相對鴿派，經濟成長明顯較弱，通膨上揚，市場真正開始消化在美元和歐元之間的利差」。

歐洲央行在疫情後的緊縮周期中落後聯準會和英國央行等其他主要央行，這給歐元帶來了壓力。

美國通膨數據強化了對聯準會3月升息的押注。數據公佈後，市場對聯儲會緊縮政策的預期保持穩定，已反映升息25個基點。

美元兌日圓升值0.2％至116.10，連續四日走高。美元兌加幣跌0.4％至1.2753。

通膨 聯準會

延伸閱讀

俄烏談判無果 科技拖累股指

Q2投資 SWIFT策略淘金

善用三錦囊 危機入市

特別股誘人 擇機進場

相關新聞

俄烏談判無果 科技拖累股指

烏克蘭和俄羅斯之間的和平談判失敗，讓投資人擔心地緣政治衝突將影響全球經濟成長，美股10日下跌。

俄烏談判陷僵局 美股疲弱 油金漲

俄烏戰事進入第三周，雙方在10日舉行開戰以來首場高階外交會談，未取得太多進展，加上商品近來漲勢加重通膨憂慮，美歐股市10...

特斯拉調漲四國售價

電動車大廠特斯拉（Tesla）9日同步調漲美國、中國大陸、德國和加拿大的官網售價，中國大陸一些車款的售價更調漲人民幣1萬...

美2月CPI升7.9% 40年新高

由於汽油、食品及居住成本上升，美國2月消費者物價指數（CPI）比去年同期飆升7.9%，升幅為40多年來最大，而且這還是俄...

是否增產？OPEC+兩難

阿拉伯聯合大公國駐美國華府大使9日表示，將鼓勵石油輸出國組織（OPEC）考慮擴大增產以填補供應缺口，拖累國際油價9日收盤...

力拓切斷與俄國關係

力拓（Rio Tinto）成為全球第一個切斷與俄羅斯關係的礦業巨頭，日本Sony、任天堂則暫停對俄國出貨遊戲主機，迅銷旗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。