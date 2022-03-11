台積電ADR跌0.9% 隨費半下跌 較台北交易股票溢價0.2%

台積電ADR周四（10日）跌0.94%收報103.96美元，較台北交易股票溢價0.21%。費城半導體指數跌2.17%，回吐前一日漲幅。

美股三大指數10日收低，美國最新通膨數據創下40年來最大年增幅，強化美國聯準會（Fed）將在下周決策會議決定升息的預期。與俄烏戰事有關的不確定性日增，也促使市場參與者重新尋求避險。

道瓊工業指數跌112.18點，或0.34%，收在33,174.07點；標普500指數跌18.36點，或0.43%，報4,259.52點；那斯達克指數下挫125.58點，或0.95%，收報13,129.96點。

台灣加權股價指數勁揚417.84點，收報17,433.2點，重返萬七關卡，台積電大漲3.35%，收在587元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 100.3 -1.12 100.5 -0.2

中華電 CHT 123.83 0.78 123 0.68

台積電 TSM 588.25 0.94 587 0.21

聯電 UMC 51.72 -1.72 52.8 -2.05

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據