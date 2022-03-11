美股收低 那指跌近1% 美通膨數據強化Fed升息預期

美股三大指數周四（10日）收低，美國最新通膨數據創下40年來最大年增幅，強化美國聯準會（Fed）將在下周決策會議決定升息的預期。與俄烏戰事有關的不確定性日增，也促使市場參與者重新尋求避險。

道瓊工業指數跌112.18點，或0.34%，收在33,174.07點；標普500指數跌18.36點，或0.43%，報4,259.52點；那斯達克指數下挫125.58點，或0.95%，收報13,129.96點。

俄烏外交部長10日在土耳其談判，為2月24日俄國侵烏以來的首場高階外交會談，但雙方在記者會都表明談判沒進展。

Kingsview資產管理公司投資組合經理諾爾特說：「股市每日的波動受地緣政治消息影響較大，而非經濟消息。」

美國勞工部的數據顯示，美國2月消費者物價指數（CPI）比去年同期激增7.9%，寫下40年來最大年增幅。

諾爾特認為：「CPI數據大致符合市場預期，隨著部分大宗商品價格持續攀升，未來一兩個月的通膨將持續上楊。」

儘管市場已完全消化Fed在下周決策會議升息1碼的預期，但CPI數據暗示，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）可能在未來一年採取更激進的行動打壓通膨，就像Fed主席鮑爾先前承諾的那樣。

諾爾特說：「市場依然預估，Fed將在未來一到兩年內升息四至七次，以抑制通膨。但使情況更加複雜的是，Fed從未在債券殖利率曲線平緩和市場波動較大的情況下升息。」

亞馬遜收漲5.4%，成為股市最大亮點，亞馬遜9日宣布1股拆為20股，和預計規模100億美元的庫藏股計畫。

在標普500指數11大類股中，有六個類股收跌，其中科技股跌最深，能源股漲最多。

紐約證交所追蹤科技巨頭的FANG+指數重挫2.1%。

高盛跌1.1%，高盛稍早宣布關閉俄羅斯業務，成為第一家抵制俄國的華爾街投銀。標普500銀行股指數跌1%。

軟體巨擘甲骨文（Oracle）盤後公布，上季財報，拖累盤後交易大跌近6%。