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抵制侵略 摩根大通、高盛相繼宣布關閉俄羅斯事業

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
摩根大通在俄羅斯曝險不高。路透
摩根大通在俄羅斯曝險不高。路透

摩根大通加入高盛，宣布將自俄羅斯撤出營運，以抵制俄羅斯對烏克蘭的侵略。

摩根大通周四在聲明中表示，目前在俄羅斯僅有限度的經營。高盛也表示，計劃關閉當地的業務。

因應烏克蘭戰事傷亡增加，上百萬烏克蘭人逃離家園，這兩家華爾街投銀也跟進其他行業，停止在俄羅斯的業務，意在孤立俄羅斯。麥當勞、可口可樂等美國大型跨國企業都中止在當地的營運。

摩根大通在聲明中表示，「目前業務有限，包括幫助全球客戶解決和結清先前存在的責任；管理他們的俄羅斯相關風險；擔任客戶的託管人；以及照顧我們的員工，」

摩根大通在俄羅斯的曝險很小，據上個月申報資料顯示，並未在該公司海外前20大曝險之列，在俄羅斯的員工也只有100多人。

高盛近年來在俄羅斯維持布局，但占全球投銀事業比率也很小。2021年底，信用曝險金額為6.5億美元，大部分是非主權的交易對象或借債人。高盛已將部分在莫斯科上班的員工轉至杜拜，應員工易地工作的請求。

Visa和Mastercard回應在也已中止在俄羅斯的營運。這兩家信用卡巨人在俄羅斯的相關營收淨額僅4%。

目前為止，在俄羅斯經營規模最大的美國銀行是花旗，大約3,000名員工。該公司周三表示正評估當地營運狀況。

俄羅斯 摩根 烏克蘭

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