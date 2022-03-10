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美國2月CPI年升率創40年新高 Fed緊縮壓力更重
由於汽油、食品及居住成本上升，美國2月消費者物價指數（CPI）比去年同期飆升7.9%，升幅為40多年來最大，而且這還是俄羅斯全面入侵烏克蘭之前的數據，尚未反映最新一波的油價飆漲，因此3月通膨升幅勢必更高，不僅通膨觸頂的時間將延後出現，也使聯準會（Fed）加速緊縮的壓力更重。
美國勞工部10日公布，2月CPI年升7.9%，升幅比元月的7.5%進一步擴大；月比則攀升0.8%，也比元月的0.6%加速上漲；這兩項數據都符合市場預估。
各大類別的物價都普遍大幅上漲，顯示通膨壓力更加沈重，為聯準會（Fed）3月開始升息打下基礎。Fed預定台北時間17日凌晨公布決策。
扣除食品及能源後，2月核心CPI年升6.4%，高於元月的6.0%，月比則上升0.5%。由於通膨升幅遠高於薪資升幅，因此2月實質平均時薪比去年同期大幅下降2.6%，實質平均周薪也減少2.3%，顯示通膨正在侵蝕工薪家庭的購買力。
經濟學者原先預估，2月CPI升幅將是這一波通膨上升期的頂點，但現在因為俄烏戰事引發能源及多項原料商品價格大漲，因此未來幾個月通膨率仍將進一步上升。
經濟學者指出，目前美國消費需求仍強，供應鏈瓶頸未消，而能源及原料價格飆漲使廠商成本猛升，新增成本將轉嫁給消費者負擔，因此通膨還會繼續升溫。
Fed原本計劃在下周升息1碼，最終目標是在「中性利率」附近，即2%~2.5%之間，但俄烏衝突擴大，也提高了3月升息2碼的機率，並使之後的升息路徑益發複雜。
近日市場的通膨預期已經升高，2年期均均衡通膨率超過4%；5年／5年預期通膨率也升到2.7%，高於Fed所訂的2%目標。
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