美股止跌回升 油價、戰爭風險仍在

美股在阿聯宣布增產石油帶動油價跌落下，道瓊指數大漲2%、標普500大漲2.57%、科技股納斯達克也大漲3.6%；而俄烏戰爭在雙方外交部長將於土耳其會面下，也帶動歐股樂觀情緒，德國DAX大漲7.92%、英國FTSE大漲3.25%，不過俄烏戰爭導致全世界每天減少300萬桶原油，仍是大挑戰。

美歐股市樂觀止跌

根據《半島電視台》報導，美股與歐股終於朝向樂觀方向回升，加上阿聯宣布增產石油，使油價下跌至每桶110美元的影響下，終結了過去連跌好幾天的狀況。道瓊工業指數大漲653.61點 （2.00%），以33286.25點作收；科技股那斯達克指數大漲460.00點（3.60%），收在13255.55點。標普上漲107.18點（2.57%），收在4277.88點。

泛歐STOXX 600指數大漲4.68%(19.44點)、收434.45點。在此之前，泛歐指連續四天收低、累計跌幅達7%。英國FTSE 100指數大漲226.61點（3.25%），收7,190.72點。德國DAX指數大漲1,016.42點（7.92%），收13,847.93點。法國CAC指數則大漲424.87點（7.13%），收在6,387.83點。

歐股創下去年11月以來的新高，美股的漲幅則是繼2020年6月以來的新高。美股也在9日迎接標普500跌至最低點的13周年，但如今標普500已比2009年上漲500%、年平均報酬率15%。

對石油增產有信心

《金融時報》提到，阿聯是首個石油輸出國組織（OPEC）宣布要增產石油的會員國，阿聯駐美大使阿塔巴也說，希望藉此鼓勵其他會員國增產，穩定的能源市場對全球經濟發展非常重要。過去阿聯與沙烏地都不願增產石油，但近來美、歐國家相繼制裁俄羅斯天然氣出口下，阿聯決定趁機增加出口量。

這也讓西德州原油價格下跌11%，來到1桶109.65美元，金價也下跌2.3%來到1盎司1996.3美元。不過通膨的影響仍尚未消停，美國通膨綠恐達8-9%，因此對歐洲央行、美國聯準會來說，未來挑戰還是非常嚴峻。

不過俄羅斯外長拉夫洛夫與烏克蘭外長克倫巴將於土耳其會面，讓油價出現較樂觀的因素。

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