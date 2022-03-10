一波三折 東芝拆分提案再遭打擊
集微網消息，近日，關於日本電機大廠東芝公司（Toshiba）的拆分計劃又有了新的進展。
據彭博社最新報導，東芝公司拆分為兩家公司的提議受到了打擊，此前一家知名股東諮詢公司公開反對該計劃。
美國最大的股東代理諮詢公司機搆股東服務公司Institutional Shareholder Services Inc.（ISS）在報告中表示，敦促這家日本企業集團的投資者拒絕這一拆分提議。ISS在報告中表示：“就現狀而言，拆分方案確實有利，但與之相關的執行風險無法得出拆分優於私有化的結論。”
據了解，東芝去年11月宣佈新的中期經營計劃，為提升企業價值，旗下事業將分割為3家公司，分別為發電等基礎建設、硬盤等設備事業、半導體存儲器，預計2023年度下期成立基礎建設與設備事業兩家新上市公司，東芝本體保有半導體存儲器。
而這個計劃此前就遭到了反對。日本放送協會（NHK）報導，東芝這項一分為三的計劃，遭國外資產管理公司等積極行動派的股東反對，認為東芝做出這項決定的程序缺乏透明性，導致計劃前景不明。
東芝因此重新研議分割計劃，擬將東芝集團中的半導體與設備事業分拆為一個新上市公司，基礎建設事業則留在東芝本體；此外，並研議出售空調事業等旗下子公司。
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